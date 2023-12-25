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多國護衛就緒！　馬士基宣布：準備恢復紅海航行

▲▼丹麥全球航運巨擘馬士基集團（Maersk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹麥全球航運巨擘馬士基集團（Maersk）準備恢復紅海航行。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

葉門激進團體「青年運動」（Houthi）頻攻擊紅海商船，丹麥全球航運巨擘馬士基集團（Maersk）、德國赫伯羅德輪船公司（Hapag-Lloyd）等全球航運巨擘紛紛暫停通行紅海。不過，馬士基最新聲明指出，因為各國軍事護衛已部署就緒，所以準備恢復紅海航行。

根據《路透社》報導，馬士基24日證實，正在準備恢復紅海的航行，「截至2023年12月24日星期日，我們已經收到確認，先前宣布的多國安全倡議『繁榮守護行動』（Operation Prosperity Guardian）現已成立並部署，允許海上貿易通過紅海與亞丁灣．並再次使用蘇伊士運河作為亞洲與歐洲之間的門戶。」

馬士基也強調，目前還在研擬第一波商船通行的計畫，確保船員安全仍是第一要務，現在該地區風險尚未完全解除，會持續評估船隊與船員的安全狀況。

由於葉門激進團體「青年運動」不斷襲擊通行紅海之間的商船，包含馬士基、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等全球航運巨擘，以及國內貨櫃三雄長榮、陽明、萬海先前紛紛暫停通行紅海。

美國19日宣布發起『繁榮守護行動』（Operation Prosperity Guardian），保護紅海商業航行不受伊朗支持的武裝分子影響，這個安全聯盟的運作目標是「確保所有國家的航行自由，以及促進區域安全與繁榮」，成員包括美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙。

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