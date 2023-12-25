聖母院斥資260億重建！　2024巴黎奧運搶先亮相

▲聖母院尖頂裝上金雞雕像，預計明年底重新開幕。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合外電報導

法國巴黎聖母院2019年慘遭祝融，在大火中坍塌的尖頂歷經多年修復工程，上周尖頂上已重新立起金雞雕像，代表離完工又更進一步，遊客可望在明年重新見到聖母院的完整樣貌。法國全國上下傾力維護、修復、完整該棟歷史建築，斥資7.6億歐元（約新台幣260億元）。

CNN報導，目前巴黎聖母院外頭圍繞著鷹架，裡頭仍有近500名工匠正如火如荼趕工，力拚在不到1年的時間內重新對外開放。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）最近一次訪問聖母院時承諾，工期將會如期完成，在2024年12月8日重新對外開放。屆時是擁有860年歷史的聖母院於2019年4月慘遭祝融後，歷經5年7個月重新完整示人。

巴黎奧運將於2024年7月登場，巴黎聖母院重建組織的裘斯特（Philippe Jost）本月13日表示，到時預計將拆除屋頂鷹架並完成大部分的工程，好讓巴黎人與來自世界各地的遊客能看見，聖母院距離完全完工有多近。

許多聚集在這座歷史建築外的遊人表示，對於能夠再次進到聖母院，他們都感到非常興奮。

旅客布克（Göran Book）表示，他人生中第一次來到巴黎已經是60年以前，第二次是40年以前，他記得當時聖母院是他每次來到巴黎都會優先造訪的景點，「現在我80歲了，如果明年我還活著，我一定要回來看聖母院重新開幕。」

根據巴黎聖母院重建組織，全法國目前有近250家公司與藝術工作室，肩負著「重新修復大教堂」的責任，包括工匠、石匠、鷹架工人、雕塑家、鍍金工、玻璃製造商，甚至還有管風琴製造商。他們正忙著修復法國最大的大型風琴館，共8000根音館與115個音站。

事實上聖母院真正開始動工修復是在2021年9月，到明年完工將是約3年時間，2019年至2021年間主要是維護建築體，以及完成專案研究與招標。

▲2019年巴黎聖母院屋頂遭到燒毀，震驚國際。（圖／路透社）



最近幾個月最顯著的進展，則是屋頂架構、尖頂以及上部畫廊大面積的修復。在聖母院對面Cafe Panis工作的服務生杜柏伊斯（Alban Dubois），幾乎每天透過窗戶看著尖頂一點點回復原狀。

事實上聖母院尖頂遭祝融的那天，杜柏伊斯也在上班，他親眼看著火勢愈來愈大，可以感覺到連餐廳到窗戶溫度也在急劇升高，「人們聚集（在餐廳裡），無助地看著，有些人還哭了...當時所有人都很難過。」

現在杜柏伊斯期待聖母院的重新開幕，並且預期會有許多人專程前來造訪，「即便（聖母院）在這裡已經好多年了，但這就有點像是就職典禮。」根據裘斯特的估計，大約會有1400萬名旅客蜂擁前來觀賞修復過後的聖母院。