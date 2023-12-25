以色列軍方：在加薩北部地下隧道「發現5名人質遺體」

▲以色列軍方攻破哈瑪斯地下隧道，發現5名人質遺體。（圖／翻攝自X／@IDF）



記者張方瑀／綜合報導

以色列軍方（IDF）證實，他們在加薩走廊北部的一處地下隧道內，發現5名以色列人質的遺體，目前正在進行屍檢以確認死亡原因。

根據路透社報導，以色列國防軍24日表示，他們在加薩北部的一處哈瑪斯地下隧道中，發現了5名以色列人質遺體，分別是3名士兵和2位平民。IDF發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，目前正在讓法醫進行屍檢，以便釐清死亡原因。

In a centralized intelligence effort, IDF troops located and recovered the bodies of 5 hostages—abducted during the October 7 Massacre—and brought them back to Israel:



????️WO Ziv Dado

????️SGT Ron Sherman

????️CPL Nik Beizer

????️Eden Zacharia

????️Elia Toledano



May their memory be a… pic.twitter.com/tq1UlLo8Z2 — Israel Defense Forces (@IDF) December 24, 2023

據了解，這5人都是在10月7日哈瑪斯襲擊以色列南部時被綁走，而哈瑪斯上星期曾公布一段影片，死亡的其中3位人質當時還活著，居住在一個狹小的房間內，裡面有著白色磁磚，周圍沒有任何窗戶，牆面上有一個電源插座。

後來哈瑪斯在一段發送給以色列的影片中表示，「你們的軍事武器殺死了3個人。」不過，當初關押3名人質的房間陳設，和以色列軍方24日發現5人屍體的地方並不相同，目前軍方還在進一步確認。

以色列軍方也公布了一段攻破哈瑪斯地下隧道的影片，該隧道總共有2層，其中一層約在地下10多公尺，另一層在地底下數十公尺，裡面除了基本的淋浴設施外，還有工作區域和大量子彈，目前以軍已摧毀了這處地下基地。