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印度經濟學家拉加恩：應就中國對台灣行動有所準備

▲解放軍對台威脅愈來愈大。（圖／CFP）

▲解放軍對台威脅愈來愈大。（圖／CFP）

文／中央社

曾任印度中央銀行總裁的知名經濟學家拉加恩認為，中國可能對台灣「採取行動」，並將引發西方世界對此作出回應。

印度商業雜誌「今日商業」（Business Today）今天報導，正在印度宣傳新書「另闢蹊徑」（Breaking The Mould，暫譯）的拉加恩（Raghuram Rajan）在昨天播出的Podcast訪談中被問到，是否認為有爆發另一場戰爭可能時說：「我希望不會。」

他接著說：「但我確實認為我們應該就中國可能對台灣採取行動，然後西方世界作出反擊，做好準備。有這種可能性。」

「我跟中國人談話時，他們說不、不，我們不會去那裡。但是誰知道？比較獨裁的國家的問題在於，什麼事都藏在領導人心中，領導人在想什麼不得而知。」拉加恩這話顯然指的是去年修憲確保自己史無前例展開第3任期的中國國家主席習近平。

美國芝加哥大學布斯商學院（Booth School of Business）金融學傑出講座教授拉加恩曾任國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家、印度財政部首席經濟顧問，於2013年至2016年擔任印度儲備銀行（RBI）總裁。

報導指出，他在訪談中勸告印度別跟進中國好鬥外交作風。拉加恩表示，印度已經因為對世界開放而獲益匪淺。他說：「如果我們真的想要將商品和服務賣到世界各地，我們就必須成為全球供應鏈一部分…服務或製造業。」

「相對於，例如說，中國，我們被認為是友善國家，我們不可以被認為是一個險惡大國（ugly superpower），我們不可以在時機不成熟的時候操練肌肉，即使時候到了也不可以，因為我們得讓其他國家跟我們一道，而不是去對抗他們，要求人家應該怎麼做。」

拉加恩表示，「戰狼」這詞被用來形容中國的醜惡。他說：「因為你秀肌肉、向世界上其他國家說『對我們心懷戒懼』。這麼做造成反彈，美國徵收關稅，因為他們擔心中國；周邊國家跟中國有爭端，因為他們擔心中國。」

拉加恩表示，開始有人用「戰虎」（Tiger Warrior）形容印度作風。

他說：「也有些人說我們會對世界其他國家施展威力，這會造成反彈，我們不要這種反應。最好可以被人喜歡，因為他們會對我們開放貿易、商品和服務，以及他們的大學。被人拿來跟中國相提並論將意味我們無法取得投資、貿易和人力。」

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