聖誕老公公在這！航跡追蹤網站觀測「21：15通過台灣」　畫面曝光

▲Flightradar24資料顯示，聖誕老人已於24日晚間9時15分過境台灣。（圖／翻攝自flightradar24）

記者閔文昱／綜合報導

今天（24日）是聖誕節前夕的平安夜，而每年聖誕老人的行蹤也是網友的熱門話題。根據追蹤全球飛航狀態的Flightradar24資訊，聖誕老公公已在24日晚間9時15分通過台灣上空，引發網友熱議。

從Flightradar24資料可見，聖誕老公公自北極出發後，已在24日晚間9時15分通過台灣上空，截至台灣時間24日晚間10時33分，聖誕老人已抵達孟加拉灣附近，持續往孟加拉方向移動。飛行器為雪橇，代號為HOHOHO。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，全球網友在平安夜狂熱追蹤聖誕老人的歷史至今已有68年。據悉，這項傳統最早源於一起烏龍事件。1955年，由於美國《科羅拉多斯普林斯新聞報》邀請小朋友致電給聖誕老人，不料卻誤將電話號碼寫成了美國及加拿大組織的北美防空司令部（NORAD）的電話，導致司令部不斷接到小孩的來電，詢問聖誕老人在哪。

當時的指揮官舒普（Harry Shoup）並未因此生氣，甚至為了不讓孩子們失望，示意所有工作人員一一回覆孩子們的問題，也因此讓NORAD延伸出回報聖誕老人位置的傳統。NORAD還特別成立Official NORAD Tracks Santa，在平安夜發布聖誕老人的軌跡，與他即將前往的地點、預計抵達時間、已送出多少禮物等。