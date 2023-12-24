2023全球富有國家排名　台灣擊敗日韓「打趴德荷法」一票歐洲國家

▲《全球金融》公布2023年全球最富有國家排名，台灣擊敗日本、南韓。（示意圖／大地處提供）

記者趙蔡州／綜合報導

知名雜誌《全球金融》（Global Finance）近日公布「2023年全球最富有國家」排名，前三名分別是愛爾蘭、盧森堡、新加坡，台灣則位列第14名，擊敗英國、德國、法國、荷蘭、比利時、日本與南韓。

根據《全球金融》報導，世界上許多的富有國家大多同時是世界上「最小國家」，儘管發生新冠疫情大流行與全球經濟放緩，仍幾乎未削弱這些國家的巨額財富，例如聖馬力諾、盧森堡、瑞士和新加坡等。

這些國家富有的原因，主要受益於先進的金融部門和稅收制度，吸引了大量外國投資與、專業人才和大量銀行存款，另外卡達和阿拉伯聯合大公國則擁有大量石油資源，賭場和觀光客也有利於商業發展，澳門雖然經歷了近3年的封鎖與旅行限制，依然是世界上最富有的地區之一。

▲2023年全球最富有國家，台灣位列第14名。（圖／記者林敬旻攝）

報導指出，國內生產毛額（GDP）是衡量是一個國家或地區生產的所有商品和服務的價值，將GDP除以國家或地區的長住居民人數，則是確定兩個國家人口貧富程度的好方法。所以「富」往往等於「小」的原因就非常清楚了，這些國家的經濟規模與少數國民相比是不成比例的，所以為了更準確地了解一個國家或地區的平均生活水準，一般會將該國的購買力平價（PPP）納入考量。

根據國際貨幣基金組織（IMF）統計資料，世界上最貧窮10 個國家的人均購買力為1380美元（約新台幣42924元），而最富有10個國家的人均購買力則超過 10萬5000美元（約新台幣326萬元）。

報導中2023年全球最富有國家排名，台灣位列第14名，前面1至13名分別是愛爾蘭、盧森堡、新加坡、卡達、澳門、阿拉伯聯合大公國、瑞士、挪威、美國、聖馬力諾、汶萊、香港、丹麥。

▼2023年全球最富有國家排名。（圖／翻攝自Global Finance）