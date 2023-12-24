立委激戰／桃園第2選區角力關鍵　涂權吉對槓黃世杰「SRF民怨」

▲桃園市立委第二選區候選人，民進黨現任立委黃世杰、國民黨議員涂權吉。（圖／取自黃世杰臉書、國民黨提供）

記者鄭佩玟、呂晏慈／台北報導

桃園市第二選區由國民黨議員涂權吉挑戰民進黨現任立委黃世杰，涂權吉曾任前桃園縣長吳志揚的秘書、黃世杰是桃園市前市長鄭文燦徒弟，兩人相爭也被視為前任縣市長之爭的延長賽。SRF固體再生燃料發電廠引發民怨，成為此次選戰攻防焦點，涂權吉窮追猛打之下有助於自身選情加溫，而黃世杰則嚴防後院失火，藍綠寸土不讓。

桃園市第二選區（楊梅區、觀音區、新屋區、大園區）政黨結構微妙，沿海的觀音、新屋、大園人口數較少，呈現綠大於藍，而被視為「大票倉」的楊梅則是藍大於綠。綠營內部普遍認為，黃世杰力拚連任，除了需縮小在楊梅與對手的差距，也必須拉開在大園、觀音、新屋3票倉的勝差，才有機會保住國會席次。

酸對手「只會空喊口號、作秀」 黃世杰勤跑基層凸顯專業、建設成績

黃世杰坦言，這次的選舉沒有人可以放鬆，他勤走基層，辦理很多下鄉的座談會，向鄉親闡述過去這幾年在地方上所爭取的建設與政績，以及未來如何繼續改善大家的生活環境，藉此說服選民，自己才是真正擁有專業、能在立院有所表現，並爭取更多地方建設的候選人。

黃世杰直言，每一個挑戰者都會說自己「可以做更好」，但大家都看到，他的對手只會空喊口號，提出不可行的說法，甚至利用不實的抹黑跟影射，透過謾罵吸引仇恨，「我認為這不是一個很好的民主政治」，雖然他嘴巴都說選賢與能，但卻不是在比較誰比較賢能、有能力的這條路上在做競爭。

黃世杰補充，對手以第一高票在楊梅當選議員後，還不到半年就不去開議會，這會期的出席率不到5成，幾乎沒有參加最重要的預算審查，沒有為託付給他的選民爭取預算，導致楊梅區的預算較往年刪減更多。涂權吉則對此回應，自己之所以認為不需要在議會質詢那些局長，「是因為很多反應他們都直接處理了，不需要特別去修理」。

涂權吉強調，好的民代是把事情完成，而非在議會無理發飆，跟市府的溝通管道很順暢，便不需要刻意去作秀。

對於選戰末期催票策略，黃世杰說，楊梅區是人口最多，他從頭到尾都沒有不加強，另外其他3區也沒有放掉，選舉是全面性在打的，「不管在哪裡，每個選民、每一票都很重要，不是用區域來劃分的」。

▲立委黃世杰有現任優勢。（圖／記者屠惠剛攝）

勤跑觀音新屋大園拚「海票陸補」 涂權吉力促SRF辯論會打擊民進黨

吳志揚擔任立委時，涂權吉是秘書，涂後來連續兩屆議員選舉都以最高票當選，此次出征頗有為前老闆討公道意味。涂權吉在楊梅出生長大，但第2選區幅員遼闊，沿海選民較不認識他，近期和觀音、大園抗爭鄉親同一陣線反SRF，漸獲認同，涂權吉高喊欲翻轉黃世杰選情。

涂權吉指出，鄭文燦主政時期，3家SRF廠商曾遭市府經發局否決進駐觀音的桃園科技工業園區，經濟部卻要求專案核准入園許可，鄭卸任前全批准同意，鄉親堅決反對，成為黃世杰競選連任壓力。

選戰最後關頭，涂權吉也力邀黃世杰就SRF議題公開辯論，卻遭黃給予軟釘子，對此，涂權吉表示，「與其打口水戰，那就乾脆來辯論！黃是杰說他不知情就是怠忽職守，但就算真的不知情，也該叫始作俑者去處理」，堅信真理會越辯越明，且黃世杰自傲高學歷，卻連辯論也不願意，他提出這個邀請不是為打口水戰，是認為政策辯論是民主政治常態，質疑「黃世杰是否只有把握的仗？」

此外，涂權吉也坦言，雖是楊梅第一高票當選議員，但立委選區要跑到觀音、新屋、大園（海線），確實是他的弱項，至於該如何補足，以及選戰催票策略，涂權吉表示就是要「海票陸補」，對於比較陌生的戰場，要把握趁最後一段時間讓知名度大開，各種方式讓選民認識自己，比方說廣告文宣加重，多辦與里民的座談會，傾聽在地的聲音。

▲朱立倫表示，目前涂權吉民調領先，已讓對手非常緊張。（圖／記者沈繼昌翻攝）