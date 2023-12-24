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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委激戰／桃園第2選區角力關鍵　涂權吉對槓黃世杰「SRF民怨」

▲桃園市立委第二選區候選人，民進黨現任立委黃世杰、國民黨議員涂權吉。（圖／取自黃世杰臉書、國民黨提供）

▲桃園市立委第二選區候選人，民進黨現任立委黃世杰、國民黨議員涂權吉。（圖／取自黃世杰臉書、國民黨提供）

記者鄭佩玟、呂晏慈／台北報導

桃園市第二選區由國民黨議員涂權吉挑戰民進黨現任立委黃世杰，涂權吉曾任前桃園縣長吳志揚的秘書、黃世杰是桃園市前市長鄭文燦徒弟，兩人相爭也被視為前任縣市長之爭的延長賽。SRF固體再生燃料發電廠引發民怨，成為此次選戰攻防焦點，涂權吉窮追猛打之下有助於自身選情加溫，而黃世杰則嚴防後院失火，藍綠寸土不讓。

桃園市第二選區（楊梅區、觀音區、新屋區、大園區）政黨結構微妙，沿海的觀音、新屋、大園人口數較少，呈現綠大於藍，而被視為「大票倉」的楊梅則是藍大於綠。綠營內部普遍認為，黃世杰力拚連任，除了需縮小在楊梅與對手的差距，也必須拉開在大園、觀音、新屋3票倉的勝差，才有機會保住國會席次。

酸對手「只會空喊口號、作秀」　黃世杰勤跑基層凸顯專業、建設成績

黃世杰坦言，這次的選舉沒有人可以放鬆，他勤走基層，辦理很多下鄉的座談會，向鄉親闡述過去這幾年在地方上所爭取的建設與政績，以及未來如何繼續改善大家的生活環境，藉此說服選民，自己才是真正擁有專業、能在立院有所表現，並爭取更多地方建設的候選人。

黃世杰直言，每一個挑戰者都會說自己「可以做更好」，但大家都看到，他的對手只會空喊口號，提出不可行的說法，甚至利用不實的抹黑跟影射，透過謾罵吸引仇恨，「我認為這不是一個很好的民主政治」，雖然他嘴巴都說選賢與能，但卻不是在比較誰比較賢能、有能力的這條路上在做競爭。

黃世杰補充，對手以第一高票在楊梅當選議員後，還不到半年就不去開議會，這會期的出席率不到5成，幾乎沒有參加最重要的預算審查，沒有為託付給他的選民爭取預算，導致楊梅區的預算較往年刪減更多。涂權吉則對此回應，自己之所以認為不需要在議會質詢那些局長，「是因為很多反應他們都直接處理了，不需要特別去修理」。

涂權吉強調，好的民代是把事情完成，而非在議會無理發飆，跟市府的溝通管道很順暢，便不需要刻意去作秀。

對於選戰末期催票策略，黃世杰說，楊梅區是人口最多，他從頭到尾都沒有不加強，另外其他3區也沒有放掉，選舉是全面性在打的，「不管在哪裡，每個選民、每一票都很重要，不是用區域來劃分的」。

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委黃世杰有現任優勢。（圖／記者屠惠剛攝）

勤跑觀音新屋大園拚「海票陸補」　涂權吉力促SRF辯論會打擊民進黨

吳志揚擔任立委時，涂權吉是秘書，涂後來連續兩屆議員選舉都以最高票當選，此次出征頗有為前老闆討公道意味。涂權吉在楊梅出生長大，但第2選區幅員遼闊，沿海選民較不認識他，近期和觀音、大園抗爭鄉親同一陣線反SRF，漸獲認同，涂權吉高喊欲翻轉黃世杰選情。

涂權吉指出，鄭文燦主政時期，3家SRF廠商曾遭市府經發局否決進駐觀音的桃園科技工業園區，經濟部卻要求專案核准入園許可，鄭卸任前全批准同意，鄉親堅決反對，成為黃世杰競選連任壓力。

選戰最後關頭，涂權吉也力邀黃世杰就SRF議題公開辯論，卻遭黃給予軟釘子，對此，涂權吉表示，「與其打口水戰，那就乾脆來辯論！黃是杰說他不知情就是怠忽職守，但就算真的不知情，也該叫始作俑者去處理」，堅信真理會越辯越明，且黃世杰自傲高學歷，卻連辯論也不願意，他提出這個邀請不是為打口水戰，是認為政策辯論是民主政治常態，質疑「黃世杰是否只有把握的仗？」

此外，涂權吉也坦言，雖是楊梅第一高票當選議員，但立委選區要跑到觀音、新屋、大園（海線），確實是他的弱項，至於該如何補足，以及選戰催票策略，涂權吉表示就是要「海票陸補」，對於比較陌生的戰場，要把握趁最後一段時間讓知名度大開，各種方式讓選民認識自己，比方說廣告文宣加重，多辦與里民的座談會，傾聽在地的聲音。

▲國民黨主席朱立倫今天早上陪同第二選區立委參選人涂權吉到大園區觀音寺參香。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲朱立倫表示，目前涂權吉民調領先，已讓對手非常緊張。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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