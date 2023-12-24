紐時：普丁對俄烏戰爭停火持開放態度　秘密釋出和談訊息

▲俄羅斯總統普丁外傳有意停戰和談。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭開打至今接近2年，總統普丁仍稱戰爭目標沒有改變。不過如今與克里姆林宮關係密切的2名俄國前高官、從普丁特使手中接獲消息的多名美國及國際官員透露，普丁早在9月起就透過中間人傳遞對目前戰線停火持開放態度的相關消息，只要能讓俄羅斯宣布勝利。

紐約時報報導，其實普丁早在2022年秋天就曾針對停火協議進行試探，烏軍當時擊潰俄羅斯軍隊，普丁有意停戰，宣稱俄羅斯對占領土地感到滿意，只不過這並未被公開報導。另一方面，依據瞭解克里姆林宮內部運作的國際官員等人的說法，俄烏戰爭的持續時間早已超出普丁預期，普丁正在努力降低風險。

▲▼戰爭爆發後，烏克蘭東部的巴赫姆特整片城市全毀。（圖／路透社）

在公開場合，普丁堅持強硬立場，宣稱抵制企圖摧毀俄羅斯千年文明的西方陣營。但美國官員透露，普丁的立場其實有出現改變，因為他不再要求澤倫斯基政府下台。依據普丁提出的停火協議，烏克蘭仍將保有以基輔為首都的主權，但要讓俄羅斯控制占領的20%烏克蘭領土。

不過，美方仍不認為會有任何知名烏克蘭政界人士會在此時達成協議，把這麼多烏克蘭領土拱手讓給俄羅斯。而且烏克蘭始終主張收回全部領土，現階段並無證據顯示烏方會接受這樣的協議。

▲在戰爭爆發後，烏克蘭總統澤倫斯基留在烏克蘭境內鎮守。（圖／達志影像／美聯社）

多名現任與前官員表示，普丁認為，當前一連串因素疊加在一起為達成協議創造出時機，包括戰場僵局、烏克蘭令人失望的反攻、西方支持度下滑，還有10月爆發以哈戰爭讓外界分散注意力。俄國前高階官員向紐約時報提到，普丁真的願意就目前戰線停火，但「他（普丁）不願意後退一點，即使是1公尺。」

報導指出，雖然普丁認定奪回「俄羅斯原始土地」是他的歷史性使命，但他也一直希望大多數人能過上正常生活。在讓俄羅斯為多年戰爭做好準備之際，普丁也悄悄試圖表明，他已經準備好結束這場戰爭。

▼ 俄羅斯人民迎接聖誕節。（圖／達志影像／美聯社）