日本滑雪場27歲陸女「硬闖禁滑區」！　倒插雪堆窒息死亡

▲中國一名女子到日本滑雪時闖入禁滑區，跌入雪堆中窒息死亡。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本新瀉縣湯澤町一間滑雪場23日發生死亡意外，一名來自中國的27歲女子因為在禁滑區單板滑雪，跌倒後整個人插入雪堆中，被發現時已經失去意識，經搶救後仍不治身亡，死因為窒息死亡。

根據《新瀉電視台》報導，一名27歲中國籍符姓女子23日與同行的3名友人一同在新瀉縣的一間滑雪場單板滑雪，然而不知為何4人下午2時40分卻闖入當天因為大雪而禁止遊客滑行的高級路線「Y3路線」。

符女滑到中段時突然跌倒，由於當天下起大雪，該路段為非壓雪區，幾乎都是鬆軟的新雪，符女整個人就這樣倒插進雪堆中。滑雪場的巡邏隊員發現符女後，隨即試圖將她從雪堆救出，但是符女已經沒有呼吸且失去意識，因此緊急通報警消。

消防人員下午3時半接獲通報，立刻趕往現場，並將心肺功能停止的符女送往醫院搶救，但是最終仍在醫院宣告死亡，死因為窒息死亡。

警方指出，符女與友人是參加滑雪團來到日本旅遊，然而事故當天因為降下大雪，因此滑雪場將「Y3路線」設為禁滑區。當時跟符女一同滑雪的其中2名友人表示，發現符女跌倒後，因為自己的滑雪技術也不佳，無法靠近，只能在現場等候其他人來救援。