價值近2000萬！班克西最新塗鴉「竟遭整個拔走」　男當街行竊落網

▲班克斯的最新塗鴉作品，停止路標被畫上3架死神無人機。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國神秘塗鴉藝術家班克西（Banksy）22日上午繪製最新作品，被估計價值可能高達50萬英鎊（約新台幣1971萬元），未料竟遭當場偷走。光天化日下，2名男子持破壞剪強行拆除，但其中一人稍晚就落網。

22日上午，倫敦東南部佩卡姆（Peckham）某街角的「停止」路標出現塗鴉，被人繪上3架死神無人機，大約中午就被班克西本人證實，那確實是他的作品。未料才過一小時，2名男子竟持破壞剪出現，把路標牌面剪下拔走，即使目擊者拿出手機錄影，也沒有試圖隱藏身分或面容，行徑相當明目張膽。

倫敦警察廳接獲薩瑟克市議會（Southwark Council）通報後，立刻展開相關部署，不久後就宣布一名男子因為涉嫌竊盜與刑事破壞罪名被拘留，其他調查仍在進行中。

Someone stole a Banksy piece less than an hour after he put it up pic.twitter.com/PUPsFQvpYu — Dexerto (@Dexerto) December 22, 2023

德國海德堡大學街頭藝術學者布蘭奇（Ulrich Blanché）分析，路標描繪軍用無人機，且非常靠近殯儀館，似乎表達了對於國際軍武貿易的批判。但班克西的許多粉絲認為，這是對於加薩停火的呼籲。

畫廊老闆布蘭德勒（John Brandler）專門銷售班克西作品，他估計這件藝術品價值可能高達50萬英鎊，而且「很容易就漲到更高。媒體的關注使其更有價值。」

班克西是英國匿名塗鴉藝術家，其街頭創作大多採模版噴漆方式表現，經常帶有諷刺、黑色幽默與時事評論的意味，他從英格蘭西南部的布里斯托（Bristol）發跡，並於2000年代初走紅全球，作品在拍賣會上往往以數百萬、甚至上千萬英鎊的價格售出，但其真實身分迄今成謎。

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