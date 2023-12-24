一上飛機睡意來襲原因曝光　專家：「起降期間」再睏都要醒著

▲專家表示，飛機起降期間最好保持清醒。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

許多人出國搭飛機的時候會選擇閉目養神。但如今有專家表示，登機之後有兩大時間段最好盡量保持清醒，分別是飛機起飛與降落期間，原因與身體狀況、飛航安全有關。

太陽報報導，飛機起飛的時間段會特別讓人想睡覺，因為當飛機加速準備起飛時，乘客身體會被往後推，這種壓力與躺下的感覺類似，讓大腦產生身體平躺在床上的錯覺，加上機艙昏暗燈光與引擎產生的白噪音，使得乘客變得昏昏欲睡。

不過專家指出，在飛機起飛期間睡覺其實非常危險，特別是已經睡著的旅客，因為飛機爬升過程中的氣壓改變會帶來耳朵不適的狀況，這被稱作「耳朵氣壓傷」（ear barotrauma）。這狀況會讓人出現耳朵疼痛、悶脹等情形，但可以靠著打哈欠、吞嚥、咀嚼來改善。美國內華達大學教授丹巴布（Dan Bubb）說明，睡著的人不能像還醒著的乘客那樣適應機艙內的壓力變化，不會靠著做出吞嚥等動作來平衡壓力。

除了上述原因，另外一個在飛機起降期間保持清醒的關鍵與飛航安全有關，因為依據世界上最大的兩間飛機製造商波音公司、空中巴士的統計數據，飛機起降是比較有可能發生事故的時間段。

丹巴布指出，乘客在旅途中最好保持警覺，「若出現緊急情況，乘客與機組人員都要撤離飛機，你要充分意識到發生了什麼事。」