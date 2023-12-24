　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

挑戰普丁！俄反戰女記者參選總統遭拒絕　選委會：妳還年輕

▲▼ 俄羅斯前電視台女記者鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）。（圖／路透）

▲俄羅斯前電視台女記者鄧佐娃呼籲和平，主張結束烏克蘭戰爭、釋放政治犯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯前電視台女記者鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）挑戰現任總統普丁，在近日提交文件登記參選2024年大選。只不過俄羅斯中央選舉委員會23日拒絕她提交的參選申請，理由為文件有誤，鄧佐娃得知消息後稱這不民主，將針對這項決定向聯邦最高法院提出上訴。

綜合路透、法廣報導，俄羅斯中央選舉委員會成員一致投票拒絕鄧佐娃申請參選，因為她的參選申請文件存在大量錯誤。與鄧佐娃競選團隊關係密切的社群平台Telegram帳號宣稱，選委會在她所提交的文件中發現100處錯誤，包括姓名拼寫錯誤。

除此之外，選委會主席潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）還在會議上對鄧佐娃說，「妳是一名年輕女性，妳（未來）仍擁有一切，任何減分都可以變成加分。」

這狀況讓鄧佐娃無法接受，她透過Telegram發文表示，將向聯邦最高法院提出上訴，「這項政治決定剝奪我們表達不同於官方言論觀點的機會。」現年40歲的鄧佐娃呼籲和平，主張結束烏克蘭戰爭、釋放政治犯。

俄羅斯總統大選將在2024年3月17日舉行，投票則在3月15日至17日進行，為期3天；俄羅斯總統由直接選舉產生，每屆任期為6年。潘菲洛瓦表示，俄羅斯總統候選人提名人數已達到29人。

俄羅斯現任總統普丁已向中選會提交總統候選人登記文件，接下來要收集至少30萬名俄羅斯人的簽名，並於12月27日至1月31日期間把簽名提交給中選會，中選會在確認之後，將在10天內針對是否進行候選人登記做出決定。不過克里姆林宮已表示，普丁民調支持度約80%，將在明年大選中勝出。

▼普丁勝選幾乎是百分百確定的事，無論是俄烏戰爭或是瓦格納叛亂都沒有影響到他的高支持率。（圖／路透）

ET快訊
快訊／台中造勢湧6萬人！　侯友宜：中部贏，台灣就贏
天道盟要角岳父告別式　千人擠爆殯儀館…「鐵霸」也來了
加油要快！　明汽、柴油調漲
撲倒小女友　「身上都草莓」慘了
阿翔老婆聖誕趴穿超辣！破尺度「透視黑絲」露絕對領域
耶誕交換禮物5大地雷、人氣排行出爐　最雷又是它
兒怕爸爸冷爆哭！　海虎3官兵落海生死未卜
正妹YTR遊日本　飯店床前「煎牛排、干貝」！網看傻：丟光台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聯合國員工大家族70多人全喪命　遭以軍攻擊妻小無一倖免

吃完公司聖誕大餐「700多人上吐下瀉」　空中巴士爆食物中毒

聖誕千萬別送鞋！她不信邪「送完秒分手」　已有多人受害

台人遭馬尼拉「黑心小黃」敲竹槓！菲當局怒了　逮捕20運將

挑戰普丁！俄反戰女記者參選總統遭拒絕　選委會：妳還年輕

泰晤士報：美軍在紅海部署火力　規模達「數十年最大」

南韓澡堂3女湯客「泡湯突觸電」死亡　！昏迷前驚恐尖叫

Agoda、Booking.com、 Priceline低價冠軍出爐　手機電腦價錢不同

百歲人瑞也有遺憾！這「3件事」他們超後悔　認真工作竟也上榜

台旅客遊馬尼拉搭計程車「4公里被坑5600元」　菲官方回應

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

安心亞「背13頁韓文台詞」獲讚　池大韓誇：是韓國男生的菜！

《單身即地獄》李官熙撩3女　尹廈情怒到不壓下巴：你算什麼！

19歲輟學護專妹當車手被揭穿 路人察覺異狀跟上車報警攔阻

早餐店還沒開！貓客急點餐 「鑽鐵門怒瞪」笑翻老闆XD

越南移工被同鄉騙「買到贓車」　遭新北警AI巡防偵測涉嫌侵占

聯合國員工大家族70多人全喪命　遭以軍攻擊妻小無一倖免

吃完公司聖誕大餐「700多人上吐下瀉」　空中巴士爆食物中毒

聖誕千萬別送鞋！她不信邪「送完秒分手」　已有多人受害

台人遭馬尼拉「黑心小黃」敲竹槓！菲當局怒了　逮捕20運將

挑戰普丁！俄反戰女記者參選總統遭拒絕　選委會：妳還年輕

泰晤士報：美軍在紅海部署火力　規模達「數十年最大」

南韓澡堂3女湯客「泡湯突觸電」死亡　！昏迷前驚恐尖叫

Agoda、Booking.com、 Priceline低價冠軍出爐　手機電腦價錢不同

百歲人瑞也有遺憾！這「3件事」他們超後悔　認真工作竟也上榜

台旅客遊馬尼拉搭計程車「4公里被坑5600元」　菲官方回應

華語流行樂壇天王林宥嘉　壓軸組曲創台南耶誕演唱會最高流量

快訊／高雄港船隻起火！機房竄黑煙　28勇消灌救中

詹皇傷癒回歸三分秀狂飆40分　湖人拆雷霆終止4連敗

每月基本工資「明年變2萬7470元」她嘆無感！一票苦笑：薪水縮水了

《一公升的眼淚》澤尻英龍華回歸作「18場門票秒殺」！4年前染毒遭判刑

柯文哲造勢又蹭韓　趙少康酸：高雄韓粉都冒牌！昨晚凱道才正牌

訂房網頻出包！3旅遊達人曝「防踩雷撇步」谷歌確認、評價太高也不行

Keria選擇「巴德」當冠軍造型　直播喊：相信命運做出最後決定

小英輔選膠著戰區「敲好的停電施工」喊卡　台電：縮小範圍

TOYOTA「GR Yaris自排」明年1月有望登場！300匹+8速變速箱超熱血

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

台商泰國買殺手行兇　失敗原因曝

少女秀髮藏「上百顆頭蝨卵」超噁畫面曝

紅海以外首宗！以色列貨船印度外海遇襲

台人遭馬尼拉小黃敲詐！菲當局怒逮捕20運將

百歲人瑞也有遺憾！這「3件事」他們超後悔

韓銀行高層洗錢3000億　老婆把錢藏在泡菜中

台旅客馬尼拉搭計程車「4公里被坑5600元」　菲官方回應

韓澡堂3女湯客「泡湯突觸電」死亡！

訂房網低價冠軍出爐　手機電腦價錢不同

32歲女罕見雙子宮同時懷孕！產下奇蹟雙胞胎女嬰

捷克14死槍擊　記者飆「王八，朝我開槍」助人逃脫

尼加拉瓜滿載巴士翻覆！　釀至少16死25傷

沙烏地與胡塞武裝達成停火協議　葉門和平現曙光

Pornhub認「從性交易中獲利」　重罰5600萬

更多熱門

相關新聞

普里格津墜機亡　華爾街：普丁親信策畫

普里格津墜機亡　華爾街：普丁親信策畫

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動叛變約2個月後，不幸於8月在一場空難中身亡。美媒《華爾街日報》（下稱WSJ）在報導中，引述西方情報官員與一名前俄羅斯情報官說法指出，普里格津之死是由俄羅斯總統普丁的親信一手策畫的，且普丁並不反對。

中俄舉行第22輪「戰略磋商」　提升兩軍戰略協作水平

中俄舉行第22輪「戰略磋商」　提升兩軍戰略協作水平

俄反戰女記者「力抗普丁」參選2024總統！

俄反戰女記者「力抗普丁」參選2024總統！

拜登稱俄將攻擊北約　普丁：一派胡言

拜登稱俄將攻擊北約　普丁：一派胡言

俄媒：普丁將獨立參選　尋求連任

俄媒：普丁將獨立參選　尋求連任

關鍵字：

俄羅斯總統大選鄧佐娃普丁

讀者迴響

熱門新聞

姊姊寒冬睡夢中猝死　鄭家純曝喪親之痛

Jennie離開YG！成立新公司「自己當老闆」

台南性愛趴名額搶破頭　警一查才知平均44歲

超哥「海鮮女體盛」宴客　粉絲狂刷超派

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

營養師：早餐空腹吃「6種食物」讓你狂掉秤

兒作文「媽媽的寒酸湯圓」　律師：我們家就是窮

4縣市大雨！強烈冷氣團今南下探9℃　全台變天時間曝

她怕看到兒子女友嘆：等吃等賭心好累

李心潔證實彭發破產：盡力在幫他

車行女業務偷吃已婚男　睡遍新北摩鐵

警界明日之星殞落　3線1星督察唐念舜病逝

客稱iPhone摔到軟墊爆了　店員一看快哭出來

6種「偽蔬菜」大公開　它熱量最驚人

開車感覺壓到東西！新竹男一看嚇壞　同村鄰居遭輾斃

更多

最夯影音

更多
混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！
陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面