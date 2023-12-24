聖誕千萬別送鞋！她不信邪「送完秒分手」　已有多人受害

▲華人送鞋會帶來厄運的傳統如今也流傳到了西方。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

聖誕將至，不少人都忙著為交換禮物做準備，但在精心挑選之餘，也別忘了不可觸犯傳統習俗。在華人的傳統中，送鐘錶、傘和鞋子都是大忌，但沒想到西方最近也流傳起了所謂的「鞋子理論」（Shoe Theory），相信將鞋子當禮物送人後，對方將離自己而去。

綜合外媒報導，TikTok最近流傳起一股「鞋子理論」風潮，不少年輕女性紛紛相互勸告，千萬不要在熱戀時送鞋給男友。這股風潮源自於一位名叫安琪拉（Angela Chan）的網友。她首先指出，自己小時候曾聽媽媽說，中文的「鞋」和「邪」相同，因此如果將鞋送給別人的話，將帶來厄運，或導致2人在未來分別。

隨後，網友凱蒂（Katie）表示，自己起初也覺得這理論很蠢，直到她將一雙鞋送給男友後，「他就真的從我的生活消失了」，讓她不禁相信古老的傳言可能是真的。另一名網友也證實，「雖然我之前沒聽說過這件事，但唯一被我送過鞋的人確實已經走出了我的生命。」此後，「鞋子理論」就迅速在TikTok傳開。

▲TikTok有不少網友分享自己將鞋子當成禮物送給男友後立即遭分手的經驗。（示意圖／CFP）

網友卡西（Cassie）也坦言，她多次嘗試與男友分手不果後，就抱著將信將疑的心態，送了一雙鞋給對方，不料這次他們卻很順利就成功分手，讓她從此對這個傳統深信不疑。

然而，也有網友質疑，認為真正的感情不會因為一雙鞋而輕易瓦解，「我都數不清我給我丈夫買過多少鞋子了，但15年來我們依舊恩愛」。另外還有網友認為，如果2人的關係穩定幸福，那麼這個說法就不會成立，「因為鞋子合腳是幸福關係的象徵，而聖誕節後的分手可能只是顯示關係脆弱」。