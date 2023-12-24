泰晤士報：美軍在紅海部署火力　規模達「數十年最大」

▲位於希臘蘇達灣（Souda Bay）的美軍卡尼號驅逐艦。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國正向紅海投入大量火力，保護行經這條關鍵航道的商船，免受葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）攻擊。英國《泰晤士報》指出，五角大廈如今在該地區部署的火力，比數十年來的派遣數量更多。

「青年運動」為伊朗盟友，目前控制葉門大部分地區，在以色列向加薩走廊發動報復攻擊之後，也開始對紅海商船發動一波波襲擊，且大多發生在紅海南端的曼德海峽（Bab al-Mandab）。此舉嚴重影響國際供應鏈，因為穿越紅海、通過蘇伊士運河的航道，是連接歐洲、北美及亞洲的關鍵貿易路線。

一名五角大廈消息人士向《泰晤士報》表示，他們部署近數十年來規模最大火力，擊落葉門反抗軍發射的導彈與無人機，但此舉在很大程度上不合比例，因為美軍為了對抗「青年運動」價值1000美元的無人機，耗費了數百萬美元的彈藥。

▲此前葉門「青年運動」（Huthi）在紅海南部挾持「日本郵船」貨輪「銀河領袖號」。（圖／路透）

儘管美國目前的應對措施取得重大成果，但對於直接攻擊「青年運動」基地抱持謹慎態度，以防在中東引發另一場毀滅性衝突。《商業內幕》指出，若伊朗透過黎巴嫩真主黨等代理人武裝團體採取回應，加大對美國及其中東盟友的攻擊，恐怕在以色列北部邊境開闢另一條新戰線，甚至將美國捲入與伊朗的直接對抗。

另據《路透社》報導，美國已經啟動「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian），與多國在葉門附近的紅海水域聯合巡邏。

美國國防部長奧斯汀表示，目前已達20國加入，包括英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾（Seychelles）、西班牙、希臘、澳洲等，但至少8國拒絕公開承認參與。此外，一些國家尚未確認，另一些國家表示，會將協助保護紅海商船的努力，視為既有海軍協議的一部分，而非加入美國領導的行動。

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