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百歲人瑞也有遺憾！這「3件事」他們超後悔　認真工作竟也上榜

▲▼老人。（圖／CFP）

▲不少百歲人瑞也和一般人一樣留有遺憾。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

百歲人瑞是世上最長壽的人，比一般人見過更多人事物，卻還是有各自的遺憾。國外長壽研究人員邁耶斯（Ben Meyers）和維拉托羅（Fabrizio Villatoro）與人瑞們交談後，總結出了以下3項最常見的遺憾，讓人們引以為鑑。

▲▼家庭聚會。（圖／CFP）

▲沒有花更多時間陪伴家人是不少百歲老人的遺憾。（示意圖／CFP）

1. 沒有花更多時間陪伴家人

研究人員表示，沒有花更多時間陪伴家人是不少百歲老人「典型」的遺憾；由於他們不少人都在20世紀經歷了戰爭、大蕭條，和去殖民化等重大事件，因此他們的生活十分艱辛，而這些大事也可能破壞了他們安穩的生活，或沒能力生育更多孩子，導致他們留下遺憾。

▲▼老人。（圖／CFP）

▲有人瑞希望自己不要太辛勤工作，這樣就可以多陪陪家人。（示意圖／CFP）

2. 工作太辛苦

委內瑞拉最老的114歲人瑞莫拉（Juan Vicente Pérez Mora）自13、14歲開始，就在家中農場從早到晚地從事繁重的體力勞動。他表示，他希望自己過去能少工作一點，並嘗試不一樣的職業，這樣他就能有更多的時間和家人在一起。

《商業內幕》指出，後悔將工作排在優先順序，不僅僅是人瑞們的遺憾，過去的報導也顯示，許多接受臨終關懷和安寧療護的患者都後悔將畢生精力集中在工作上，以至於忽略了和家人共度的時光。

▲▼老人。（圖／CFP）

▲有人瑞希望自己可以早點多去看看世界。（示意圖／CFP）

3. 沒有去更多地方旅遊

阿根廷人瑞羅培茲（Evangelista Luisa López）自出生起就一直居住在聖塔菲省（Santa Fe），直至82歲才跟家人搬到7小時車程外的馬德普拉塔（Mar de Plata）。她認為，自己最後悔的事，就是沒有到更多地方去看看。

美國威爾康奈爾醫學院的老人學教授皮勒默（Karl A Pillemer）表示，沒有到更多地方看看，是最多長者的遺憾。有位78歲老人甚至透露，「如果你還在考慮要把錢拿來翻修廚房還是去旅行，那我絕對會建議，先去旅行吧！」

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