秘魯警扮耶誕老人打擊「邪惡馴鹿」　破獲販毒集團查扣毒品

▲祕魯警察扮成聖誕老人辦案。（圖／翻攝X）



文／中央社

祕魯當局今天表示，耶誕佳節前夕，該國的警察裝扮成耶誕老公公，滲透進入首都利馬（Lima）郊外的社區，並成功破獲1個小型販毒集團。

法新社報導，本次臥底行動在秘魯首都以北約70公里的瓦拉爾（Huaral）1間住宅，成功逮捕2名出售古柯鹼和大麻的男性嫌犯。

國家警察綠色中隊（Green Squadron）隊長巴洛米諾（Walter Palomino）告訴媒體記者，臥底人員「偽裝成耶誕老人，以在避免引人注意的情況下潛入這個危險的社區」。

他說，「這個策略大獲成功。『邪惡馴鹿』（Evil Reindeer）該去監牢裡過耶誕節了」。所謂的「邪惡馴鹿」是這個販毒集團的綽號。

本次緝毒行動中，1名偽裝成耶誕老人的警察用大錘破門後進入民宅，逮捕嫌犯。

警方表示，耶誕老人和他的助手小精靈共逮捕2名男子，並查獲數百包古柯糊（cocaine paste）和大麻，但警方並未公布查獲毒品的實際數量或市值。

祕魯是全球最大古柯鹼生產國之一，警方也經常透過變裝在特殊節日查緝毒品。今年10月31日萬聖節當天，警方在變裝後逮捕2名疑為販毒集團「貝柏亞家族」（Balboa clan）成員的嫌犯。

去年耶誕節前夕，利馬的警察同樣裝扮成耶誕老公公和助手小精靈，混進利馬治安不佳的蘇爾基約區（Surquillo），逮捕4名嫌犯，並查獲6000包古柯糊。