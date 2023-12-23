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大陸 大陸焦點 特派現場

陸考研人數創3年新低　求「上岸」與穩定就業人變多

▲▼大陸2019全國碩士研究生招生考試，考研，研究所。（圖／CPF）

▲考研是大陸許多年輕人的人生規劃之一。（資料圖／CPF）

文／中央社

中國2024年碩士研究生考試今登場，共計438萬人應考，人數創近3年新低。分析認為，盼穩定就業的人變多，不願再花時間讀研。此外也有考生不再追求名校、降低標準，只求盡快上岸。

據中新社報導，中國2024年全國碩士研究生招生考試今天起一連舉行3天，共計438萬人報名，盼擠入研究所窄門。然而持續一段時間的「考研熱」似乎稍微冷卻，今年報考人數較去年減少36萬人，創下3年來新低，同時也終止了連續8年報考人數正成長的趨勢。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉分析指出，今年考研報名人數首次下降，主要影響因素是「就業」，對於目前很多大學畢業生來說，如果能找到理想的工作機會，一定更加傾向於儘快就業，相比考研究所來說更現實一些。而且，讀研將有延伸的時間和經費成本，因此很多人對讀研後再找工作的期待也相對降低了。

然而，他也提到，今年的降幅有限，只是說明在這幾十萬人心目中，「考研」的意義發生了變化。

除了報考人數減少外，另一個趨勢是考試的目標改變。

報導分析，近年中國報考「雙非院校」（非雙一流院校）研究所的考生增加，其中也不乏有大學畢業於雙一流院校的考生，報考雙非院校研究所。

這樣變化代表部分考生趨於理性，此外逐步降低目標也顯示對於考生來說，不再一味追求上名校，盡快「上岸」成為最重要的目標。

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