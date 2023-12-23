積雪擋視線！北海道父開車「撞飛2歲兒」　搶救無效死亡

▲北海道各地暴雪導致多起交通事故。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本本周迎來10年最強寒流，北海道地區更是降下暴雪，各地積雪嚴重影響交通。北海道瀧川市一名男子發動停在自家門口的車輛，準備出發，怎知2歲兒子卻突然從家門跑出來，然而由於積雪導致視線死角，他根本沒發現兒子的身影，直接踩下油門，當場把男童撞飛，導致兒子失去意識命危，經搶救仍不治身亡。

根據《北海道新聞》報導，北海道瀧川市一名男子23日中午12時20分準備開車從有明町2丁目的自家出門，當時車子就停在家門口的路邊，他上車後便準備啟動引擎出發。

此時他年僅2歲的兒子卻突然從家中跑出來，衝到車子的左前方，然而當時因為積雪未清除，導致視線不良，男子並未看到兒子，並直接加速離開，就這樣直接撞上兒子。

男童當場因劇烈撞擊被撞飛，傷勢嚴重、失去意識命危，送醫搶救後仍不治身亡。事故發生後，家人隨即通報警消。

根據警消調查，事故現場位於住宅區，但是各處都是堆高的積雪，且意外發生時也有降雪，更加影響視線，因此出現多個視線死角。警方目前仍在調查詳細事發情形。