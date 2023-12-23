蘋果捧15.7億元與出版商談判　尋求授權內容訓練生成式AI

▲蘋果與各大新聞與出版機構談判，希望能獲得內容授權來發展生成式人工智慧（AI）系統。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

《紐約時報》引述匿名消息人士說法指出，蘋果公司（Apple Inc.）最近已與各大新聞與出版機構展開談判，希望能獲准使用這些機構的素材來發展生成式人工智慧（AI）系統。據傳蘋果開出至少5000萬美元（約台幣15.7億元）的價格來談多年的授權協議。

知情人士透露，蘋果提出至少5000萬美元的多年期協議，來取的新聞媒體或出版社的內容授權。據了解，蘋果聯繫的對象包含旗下擁有《Vogue》、《紐約客週刊》的出版商康泰納仕集團（Condé Nast），以及擁有《時人雜誌》（People）、《野獸日報》（Daily Beast）與《美好家園》（Better Homes & Gardens）的美國網路公司IAC。

知情人士透露，蘋果聯繫的出版商中，有些對這項提議反應冷淡。路透社尋求置評，蘋果未立即回覆。有幾位出版業的高層認為，蘋果提出的條款過於廣泛；在最初的談判中，蘋果要求使用大量內容，但出版商擔心可能要承擔蘋果因使用其內容而觸犯的法律負責。

儘管如此，部分新聞業高層仍對此保持樂觀，蘋果的作法最終可能會帶來有意義的合作關係。兩名熟知談判的知情人士也說，與其他開發人工智慧的公司相比，蘋果事先尋求與新聞機構達成授權許可，因此也對這樣的發展前景保持樂觀態度。