鑽石坑公園尋獲4.87克拉鑽石！　他見金字塔型太清澈：以為是玻璃

▲美國一名男子幸運地在鑽石坑州立公園發現一顆4.87克拉的鑽石。（圖／翻攝X）



圖文／CTWANT

美國一名幸運的男子在阿肯色州鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）尋獲一顆4.87克拉的鑽石，起初因為鑽石過於清澈，所以他以為自己只是誤撿了一顆玻璃。後來經過美國寶石學院鑑識，確定是一顆鑽石沒錯。

根據外媒報導，伊凡斯（Evans）在今年春天時與女友第一次去鑽石坑州立公園參觀，才剛進到公園不到10分鐘，伊凡斯就在一處小山脊上發現一顆清晰透明金字塔狀的石頭，「我以為這可能是一塊玻璃，因為它很清晰。」

就算是一塊玻璃，但也是在鑽石公園中撿到的，而且伊凡斯也對這顆東西很感興趣，於是就決定尋求美國寶石學院。幾周之後證實這顆4.87克拉的「玻璃」確實是一顆鑽石，而伊凡斯的兒子也建議他跟鑽石坑州立公園分享自己尋獲的寶藏。

對此，鑽石坑州立公園總監考克斯（Waymon Cox）表示「雖然我收到很多人發來的電子郵件希望我鑑定他們在這裡發現的東西，但這是他們收到GIA鑑定的鑽石後第一次聯繫我」，並指出伊凡斯能將尋獲的鑽石帶回公園正式歸檔註冊讓他很是開心。

事實上，鑽石坑州立公園是全球唯一對公眾開放的知名鑽石產區，來訪遊客幾乎每天平均發現1到2顆鑽石；而伊凡斯找到的這顆鑽石也是自2020年以來發現9.07克拉的褐色鑽石後，再度發現的大鑽石。在今（2023）年3月時，也有一位男子在該公園發現一顆3.29克拉的褐色鑽石。

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