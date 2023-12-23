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噁爆！英女吃沙拉咬到「恐怖小腳」　主廚竟回：是黑荳蔻

▲▼沙拉。（圖／CFP）

▲英國一名女子在吃沙拉時，竟吃到一隻「小動物的腳」，讓她感到身體不適。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國一名33歲女子本周在特倫特河畔斯托克（Stoke-on-Trent）著名的亞洲餐廳Bon Pan用餐時，發現她的印度烤雞沙拉裡居然出現了一隻「小動物的腳」，讓她感覺腸胃非常不舒服。豈料，她向餐廳反映後，廚師居然堅稱那是一顆荳蔻，讓她憤怒不已。

據《每日郵報》報導，這名女子12月20日與家人到Bon Pan家庭聚餐，不料竟意外在自己的印度烤雞沙拉中，發現一隻不尋常的異物。女子認為，這肯定是一隻「小動物的腳」，於是立刻向餐廳經理反映她的疑惑。

不久後，一名廚師前來告訴女子，她吃到的並不是什麼「小動物的腳」，而是一顆在攪拌機中被切成奇怪形狀的黑荳蔻，並安慰女子不要擔心。然而，女子依舊對此感到懷疑，還表示自己「非常沮喪，這件事發生後，我再也吃不下東西，因為我感覺那隻腳正在我的胃裡翻騰」。

女子補充，「我真的很喜歡Bon Pan，我每個月都會來這裡吃一次飯。我其實根本不介意他們是否會退款，但他們卻告訴我只能免一個人的單，這讓我感到很不舒服。我回家後也在網上搜尋了許多不同的香料，不管是生的或是煮熟的，都沒有一個長得像那個樣子。」

▲▼黑荳蔻。（圖／翻攝自維基百科）

▲餐廳堅稱女子吃到的是被絞爛的黑荳蔻。（圖／翻攝自維基百科）

這名女子也向當地的環境衛生部門提出投訴，但由於她無法提供樣本，而衛生當局不能僅憑照片就提出調查，因此這名女子也十分無可奈何。Bon Pan餐廳的經理邵雷（Ray Shao）表示，雖然他事發當天並沒有上班，但他可以確定，這名顧客看到的就是黑荳蔻。

邵雷解釋，Bon Pan自2015年開業以來，從未遇到害蟲防治的問題，衛生部門的檢查結果也顯示餐廳沒有老鼠痕跡。他也秀出照片指出，「我們理解這名顧客的擔憂，但這顯然不是什麼小動物的腳，而是在攪拌器中被打成奇形怪狀、裂開了的黑荳蔻。」

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