美媒：瓦格納首腦墜機是暗殺　俄高官一手策劃「普丁早知情」

▲俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津8月23日墜機身亡，死因格外引發外界揣測。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動叛變約2個月後，不幸於8月在一場空難中身亡。美媒《華爾街日報》（下稱WSJ）在報導中，引述西方情報官員與一名前俄羅斯情報官說法指出，普里格津之死是由俄羅斯總統普丁的親信一手策畫的，且普丁並不反對。

根據WSJ報導，普里格津今年6月下旬領導了一場反對俄羅斯國防部的短暫叛變，8月23日即在搭乘一架商務噴射機時，於莫斯科郊外墜機身亡。事發後，普丁曾表示飛機上有一枚手榴彈被引爆。

然而，有一名前俄國情報官員表示，普丁身邊的72歲親信、俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）在瓦格納兵變結束後，策畫與批准了這場暗殺，普丁事先知情且對此「並不反對」。WSJ引述匿名西方情報官員稱，當飛機仍在停機坪上進行安檢時，機翼下方被悄悄安裝了一枚小型炸彈，起飛後才導致爆炸。

▲俄羅斯聯邦安全會議（SCRF）秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）被美媒指為幕後黑手。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，帕特魯舍夫是普丁「最久的盟友與知己」，效忠普丁，並與暗殺其他威脅普丁權力的人有關。帕特魯舍夫在公開場合中大多不會被注意到，經常作為幕後人物，但影響力甚巨。據稱，帕特魯舍夫自2022年夏季以來，就一直告訴普丁說「普里格津是一個威脅」，因為瓦格納給了他太多的政治與軍事權力。

▲美媒稱，帕特魯舍夫從去年夏天就開始警告普丁應該對普里格津多加忌憚。（圖／路透）

這名前俄國情報官員表示，普丁先前都無視於他的警告，直到2022年10月普里格津與普丁通電，抱怨瓦格納沒有得到足夠的軍備支援。由於俄羅斯國防部要求瓦格納在內的武裝組織必須簽署正式軍隊合約，引發普里格津的怒火，於是在6月發起叛變但在抵達莫斯科之前就戛然而止，雙方達成和平協議，普里格津離開俄國，前往鄰國白俄羅斯。

▲報導提到，連瓦格納同意停止行軍的協議都是由帕特魯舍夫所提出的。（圖／路透）

據WSJ報導，這紙協議也是由帕特魯舍夫提出，協議內容還同意瓦格納傭兵可以自願跟隨普里格津或加入俄軍。報導還稱，一名參與情蒐且與克里姆林宮內部有祕密聯繫管道的歐洲官員表示，他在墜機數小時後曾詢問克宮一名官員發生什麼事，對方回覆「他（普里格津）必須被剷除。」

對於報導內容，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向路透社表示，俄方已經看到這些新聞素材，但他不會對此發表評論，並暗示了WSJ消息不實，「很不幸地，最近《華爾街日報》非常喜歡製造出低俗小說。」

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