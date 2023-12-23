替以色列士兵擋下子彈！　蘋果iPhone「防彈神機」型號曝光

▲蘋果iPhone X替以色列士兵擋下子彈。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

蘋果iPhone系列手機除了有強大的拍照、軟體應用功能外，令人想不到的是，它在戰場上居然也能發揮作用。先前有一名以色列士兵不幸被子彈擊中，而這顆子彈不偏不倚地打在他的iPhone上，奇蹟般地「防彈」功能，讓他撿回一條命，外媒也推測，這台iPhone的型號應是2017年推出的iPhone X。

綜合外媒報導，有一名以色列士兵在前線遭子彈擊中，沒想到這顆原本會擊穿他胸膛的子彈，居然不偏不倚地打在他口袋內的iPhone，讓他幸運撿回一命。從曝光的畫面可以看到，這支iPhone的螢幕被子彈打出了一個明顯的洞。

His phone literally STOPPED a bullet & saved his life.



So Prime Minister Benjamin Netanyahu (@netanyahu) & Shai Graucher went to gift him with a new one.



“You are our heroes and together we will win"



Many iPhones and iPads donated by the Book and Schottenstein Families ♥️ pic.twitter.com/FN2epHGbAa — Living Lchaim (@LivingLchaim) December 19, 2023

外媒Phone Arena從影片拍攝到的畫面推測，這支「防彈神機」應是2017年推出的iPhone X。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）前往醫院探視時，也拿著這台被擊穿的手機大聲讚嘆，還替這些士兵們換了全新的iPhone 15。

報導指出，雖然iPhone事實上並沒有防彈的功能，不過它有推出使用「克維拉」（Kevlar）纖維製造的手機殼，這種纖維同樣常用於軍盔、防彈背心等，也許正因如此，它才能恰巧擋下子彈。