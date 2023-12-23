非法逼迫性交！Pornhub認「從性交易中獲利」　重罰5600萬

▲Pornhub母公司承認該公司從性交易中獲利。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

Pornhub的母公司Aylo本周承認，該網站多年來一直提供涉及強迫女性的色情影片，而作為延期起訴協議的一部分，Aylo也同意支付180萬美元（約新台幣5600萬元）罰款，並為性交易受害者提供賠償。

CNN引述Aylo的口供與法庭文件指出，Aylo在2017至2019年間，接受某製作公司的金錢後，於Pornhub播放了該製作公司所製作的色情影片。儘管Aylo清楚，這些影片中的部分女性並未同意將相關內容放上網，但Aylo為了從中獲利，還是不顧倫理，將相關影片上架網站。

2016年後，Aylo開始接獲不少當事人的來信，要求Aylo協助刪除這些她們受騙的影片，而Aylo也在2017年注意到了一起針對相關製作公司的聯邦訴訟，但Aylo依舊沒有遵循受害者的刪除請求，也沒有嘗試核實這些女性事前是否同意將影片公開。

▲Aylo自2016年便收到不少當事人請求刪除Pornhub影片的請求，卻一直遲至2019年才下架影片。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

法庭文件也指出，即使Aylo在2年後才開始下架相關製作公司的影片，但相同的影片早已被其他用戶轉發並保留在網上，而Aylo也在相關事件以後更換了新的管理層。

Aylo最近發布聲明指出，該公司對Pornhub託管的不法內容「深表遺憾」，「這家製作公司曾向我們提交影片當事人的同意文件，但我們現在才知道，這些文件是通過詐欺和脅迫所獲，所以我們必須保持警惕，阻止那些試圖非法利益我們平台的人，並應對不斷變化的威脅與挑戰」。

在Pornhub承認了網站存在不法內容後，該公司與美國聯邦檢察官達成協議，表示願意支付180萬美元的罰款、接受3年監控，並為性交易受害者提供賠償。不過，Aylo並不承認該公司從事非法貨幣交易。