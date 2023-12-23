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日本明仁上皇迎90歲大壽！　健康穩定每周3次鑽研鰕虎魚

▲▼日本上皇明仁90歲生日　健康穩定持續鰕虎魚研究。（圖／宮內廳）

▲日本上皇明仁23日喜迎90歲生日。（圖／宮內廳）

記者王佩翊／綜合報導

日本明仁上皇23日迎來90歲大壽，宮內廳也公布了明仁夫婦的近況。上皇明仁與上皇后美智子每天過著規律且安定平和的生活，早晚也會閱報、觀看電視新聞，關心國內外時事，而明仁上皇更會利用空暇時間繼續鰕虎魚研究。

宮內廳指出，明仁上皇如今每周仍有3天會前往位於皇居內的生物學研究所或是在住所內進行鰕虎魚分類相關的研究。根據宮內廳人士指出，明仁上皇直到今日也經常親自研究標本。

▲▼日本上皇明仁90歲生日　健康穩定持續鰕虎魚研究。（圖／宮內廳）

▲宮內廳指出，明仁上皇雖然去年身體微恙，但是經過治療與控制，目前健康穩定。（圖／宮內廳）

明仁上皇至今已經發表34篇鰕虎魚相關論文，並發現10種新品種，2021年退位時，更是連續發表2篇新品種的論文。此外，受到疫情影響，明仁夫婦幾乎4年沒有出遠門，今年開始終於有機會可以前往京都、奈良等地，並在夏天前往輕井澤避暑靜養。

宮內廳指出，上皇持續關注新冠疫情後的社會變化，也非常關注世界各地的異常氣象，特別是日本夏季的暴雨災情，而在地震發生時，他也會不斷關心最新救災情況。

明仁2022年7月曾被診斷出心臟衰竭，此後便按照醫矚持續服藥並限制攝取水分，所幸目前病情已相對穩定，而白內障與青光眼則在手術後恢復順利。

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