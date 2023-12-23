日本捷星航空「65人罷工」至明年1月！　恐衝擊年末航班

▲廉價航空捷星日本航空公司（Jetstar Japan）由機組人員組成的工會從22日起罷工。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

廉價航空捷星日本航空公司（Jetstar Japan）由機組人員組成的工會從22日起罷工，預計將持續至2024年1月7日。據了解，罷工第一天有3名機長和1名副機長響應，共17個航班可能受到影響，但捷星日本表示，目前已找到替代人員，航班不會停飛。

綜合日媒報導，捷星日本工會因拖欠薪資談判破裂，宣布從22日開始至明年1月7日進行罷工。據工會透露，目前有65名機師和空服人員表態將參與罷工，第二天有4名機長和1名副機長、3名空服員響應，可能導致17個國內航班被迫停飛。

報導指出，與大型航空公司相比，捷星日本的機組人員數量較少，若參與罷工人數過多，能換班的人員不足，加上談判沒有進展的話，可能會導致需求量高的年末時節被迫停飛。捷星日本表示，目前第一天、第二天的受影響航班已經找到替代機組人員，飛行不會受到影響。

工會也指出，會將每天罷工人數等相關資訊，最遲於前一天告知公司，以便協助調整航班，並強調不遵守法律的公司，也無法建立安全的企業文化，「若情況繼續下去，擔心會導致『安全事故』發生，為避免悲劇上演，望乘客能諒解。」