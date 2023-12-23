《間諜家家酒》超狂！日本5大報刊登「安妮亞全版廣告」5表情萌炸

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣動畫《間諜家家酒》昨日（22）上映電影版《劇場版SPY×FAMILY 間諜家家酒CODE: White》，網傳首日票房就已經突破3億日幣（約台幣6600萬元）。劇場版《間諜家家酒》宣傳用盡巧思，不惜買下5大報社全版廣告，而且只刊登安妮亞的呆萌表情，吸引大批動漫迷搶購報紙。

▲電影版《間諜家家酒》在5大報刊登全版廣告。（圖／翻攝自X／spyfamily_anime）

《間諜家家酒》22日在讀賣新聞、朝日新聞、日經新聞、每日新聞、產經新聞等5大報社刊登全版廣告，且每一家報社刊登安妮亞不同的特寫表情，包括經典的驚愕、眼神死、泫然欲泣、瞇眼微笑、哇庫哇庫等，姨父姨母粉想一次擁有得買下5報社的報紙才行。

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電影版除了祭出全版廣告的上映氣勢，《間諜家家酒》與超商聯名活動開賣「彭德肉包」，外形是大白犬彭德，模樣神還原動漫角色。事實上《間諜家家酒》在台灣也有許多聯名商業活動，帶動購買力相當驚人。

▲超商賣「彭德」肉包。（圖／翻攝自X）

《間諜家家酒》是近年人氣竄升相當快的日本動畫，不只在日本電視頻道播出創下高收視，同時透過影音串流平台在海外熱播，作品相當受歡迎。劇場版故事屬於新創劇情，作者遠藤達哉親自負責監修、人物設定原案，劇場版主題曲找來曾為第一季演唱的Official鬍子男dism，片尾曲也是第一季的星野源，進戲院看電影可以獲得漫畫小冊特典，讓進場人潮相當踴躍。