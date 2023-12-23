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醫生「手術室激戰」多名女病患！拍197性愛照　自認有特殊性癖　

▲手術室（圖／CFP）

▲醫師被指控多次在手術室中與女病患激戰。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國一名家庭醫生涉嫌在工作期間與多名女病患在手術室中瘋狂激戰，甚至將過程拍下，並將197張不雅性愛照傳給其中一名女子炫耀。該名醫師也被指控性侵。然而事件爆發後他聲稱雙方是合意性交，並強調在手術室發生性關係是因為自己有特殊性癖。此案將於2024年4月做出審判，屆時男子恐將失去醫師資格。

根據《每日星報》報導，40歲的家庭醫師普林默（Thomas Plimmer）涉嫌在上班時間於手術室與多名女病患發生性關係，並將197張性愛照傳給其中一名女子觀看，而他未來恐將斷送職業生涯。

根據調查，普林默還曾透過交友軟體認識2名女性，並邀請對方到自己任職診所，在工作時間與她們在手術室內激戰。不僅如此，他還主動向其中一名員工發送他與女性的性愛影片。據稱，該名員工指認他強迫女性發生性關係，不過該項指控尚未被證實。

普林默曾在受訪時強調，他們的性愛活動是雙方自願的，為合意性交，並一再強調，會在手術室發生性行為是因為他自己的特殊性癖。根據法庭紀錄，他還曾經劈腿多名女子，並向對方謊稱他因為家人出現心理疾病，要求對方讓他同時跟多名女子保持關係。

他在聽證會上表示，「尋求性愛是一種需求，我確實為了滿足個人需求而撒謊。我對她們不誠實，是因為要滿足對於性愛的渴望。」

調查指出，他還曾經向一名女病患表示，自己有東西可以讓她「振作起來」，隨後拿起女方的手放在自己的下體。還有一次他在沒有脫褲子的情況下，在同一名女子面前自慰。

普林默的一名前女友曾警告要將他的行為通報至總醫學委員會，沒想到卻遭普林默威脅要「割斷她的喉嚨」。

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