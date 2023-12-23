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微軟宣布2025年終止支援Windows 10　恐釀全球2.4億電腦裝置廢棄

微軟Windows 11。（圖／翻攝自微軟官網）

▲微軟Windows 11。（圖／翻攝自微軟官網）

圖文／周刊王

目前有市場研究機構調查指出，如果微軟停止支援Windows 10的話，屆時將會造成全球2.4億台裝置面臨報廢命運，同時也可能因此讓垃圾掩埋場增加4.8萬公斤的的垃圾。

根據《路透社》報導指出，市場研究機構Canalys一份報告指出，微軟先前就曾表示，Windows 10的系統更新將會持續到2025年10月，重大安全性支援將會持續到2028年10月，屆時將會全面停止支援更新。而在此之後，使用者雖然並不是不能使用Windows 10，但安裝系統的電腦將不會獲得安全性方面的更新。

Canalys也分析，在微軟宣布終止支援Windows 10更新的日子（2025年10月）到來時，全球將會有五分之一、2.4億台電腦會成為電子垃圾，因為這些電腦卡在硬體不支援的關係，導致系統無法升級Windwos 11。

如果這2.4億台裝置全部都是筆記型電腦的話，估計這些筆電堆疊在一起的高度將會高達600公里，重量也會達到4.8萬公斤之多，對環境的影響勢必會造成重大衝擊。

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