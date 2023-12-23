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G奶會計離開華爾街！當「職業女友」1周爽賺百萬：我能讓男人上癮

▲▼李米雅（Mia Lee）。（圖／翻攝自X）

▲李米雅在離開華爾街後，成為了為金融新貴服務的脫衣舞女和「職業女友」。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

中國女留學生李米雅（Mia Lee）在取得學位、考獲會計師執照後，卻因為嫌棄華爾街的賺錢速度不夠快，而決定善用與生俱來的G奶魔鬼身材優勢，化身為脫衣舞女郎，並充當華爾街金融新貴的「職業女友」，讓她一個周末就能輕鬆賺入3.4萬美元（約新台幣107萬元）的高薪。

據《商業內幕》報導，現年35歲的李米雅是一名擁有G奶波霸級身材的火辣美魔女。她在考獲會計師執照後，就加入華爾街的一家公司，成為每天都要為頂級銀行稽核財務報表、調查金融詐欺或洗錢的法務會計。

然而，李米雅發現，在華爾街工作的她即使擁有令人稱羨的高薪待遇，但受薪階層的賺錢速度還是不夠快，於是她便毅然投入伴遊女郎和脫衣舞女的行列；當VIP客人有需要時，她甚至還能充當他們的「職業女友」。

▲▼李米雅（Mia Lee）。（圖／翻攝自X）

▲李米雅一周工作6天，卻可以輕鬆賺入逾百萬元。（圖／翻攝自X）

12月的前2周通常是她一年最忙碌的時期。李米雅透露，自己每周有6天要隨時待命，一旦有VIP客戶需要她提供服務時，她15分鐘內就會趕到現場，立刻化身為客戶的「職業女友」，而多數需要這項服務的都是華爾街的有錢男子。

李米雅表示，「我的客戶經常告訴我，我是他們見過最有趣、最令他們上癮的女人，我去過60多個國家，會說4種語言，熱愛射擊和賽車，因此我的優勢不止是我的外表，我還能跟你聊各種話題。不論是豪華汽車、頂級蘇格蘭威士忌，或是古巴雪茄，我甚至還能在完事後為你提供稅務建議。」

李米雅也指出，要從事這份工作一點都不簡單，因為即使在她唯一休息的星期日，她也必須做水療、去除體毛、做假睫毛，以及進行排汗手術等保養程序，讓自己隨時保持在完美狀態，「不過我覺得這一切都是值得的，因為我單次出台就能賺到3260美元（約新台幣10萬元），而我每周的收入可達3.4萬美元」。

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