超低價攻勢！陸電商APP「吸走725萬用戶」霸榜南韓　本土平台難擋

▲中國購物平台全球速賣通（AliExpress）是南韓今年用戶增幅最大的APP。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

中國電商APP在南韓迅速崛起，允許韓國消費者直接從中國企業購買商品的中國購物平台「全球速賣通」（AliExpress）和Temu成為了今年韓國新增用戶人數最多的APP，其用戶增長速度甚至超過了南韓本土的支付平台與電商，讓中國電商對南韓本土APP形成威脅。

綜合韓媒《亞洲日報》與Pulse News Korea報導，手機應用程式分析服務「WiseApp」進行的抽樣調查結果顯示，韓國人使用率最高的APP是中國阿里巴巴旗下的全球速賣通，其用戶平均每月成長371萬人。與此同時，網經社跨境電商台資料也顯示，中國電商拼多多旗下的跨境電商平台Temu也緊追在後，每月平均用戶成長354萬人。

隨著中國電商APP的持續擴張，南韓本土的支付平台Toss與NH農匯銀行的網銀NH All One Bank，用戶成長率分別只有349萬人與322萬人，排在第3位和第4位，而排名第五的則是用戶增幅為191萬人的時尚購物電商Musinsa。

分析指出，中國電商APP憑藉著超低價格、包郵到家等商業戰略，迅速在韓國市場站穩腳跟；而南韓關稅廳數據也顯示，南韓消費者今年前3季度海淘的中國貨物金額年增106%，顯示中國已成為韓國最大海淘市場，而中國電商APP也明顯對南韓本土電商產生威脅。

此外，今年韓國人使用最多的APP是即時通訊軟體KakaoTalk，其月平均用戶為4799萬人，而YouTube和搜索引擎Naver則分別以4617萬和4309萬人排在第2和第3位，不過南韓人使用時間最長的APP是YouTube，每月平均使用時間為998億分鐘，幾乎比排名第二的通訊軟體KakaoTalk的340億分鐘多出了3倍。