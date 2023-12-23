　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

超低價攻勢！陸電商APP「吸走725萬用戶」霸榜南韓　本土平台難擋

▲▼中國購物平台「全球速賣通」（AliExpress）。（圖／CFP）

▲中國購物平台全球速賣通（AliExpress）是南韓今年用戶增幅最大的APP。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

中國電商APP在南韓迅速崛起，允許韓國消費者直接從中國企業購買商品的中國購物平台「全球速賣通」（AliExpress）和Temu成為了今年韓國新增用戶人數最多的APP，其用戶增長速度甚至超過了南韓本土的支付平台與電商，讓中國電商對南韓本土APP形成威脅。

綜合韓媒《亞洲日報》與Pulse News Korea報導，手機應用程式分析服務「WiseApp」進行的抽樣調查結果顯示，韓國人使用率最高的APP是中國阿里巴巴旗下的全球速賣通，其用戶平均每月成長371萬人。與此同時，網經社跨境電商台資料也顯示，中國電商拼多多旗下的跨境電商平台Temu也緊追在後，每月平均用戶成長354萬人。

隨著中國電商APP的持續擴張，南韓本土的支付平台Toss與NH農匯銀行的網銀NH All One Bank，用戶成長率分別只有349萬人與322萬人，排在第3位和第4位，而排名第五的則是用戶增幅為191萬人的時尚購物電商Musinsa。

分析指出，中國電商APP憑藉著超低價格、包郵到家等商業戰略，迅速在韓國市場站穩腳跟；而南韓關稅廳數據也顯示，南韓消費者今年前3季度海淘的中國貨物金額年增106%，顯示中國已成為韓國最大海淘市場，而中國電商APP也明顯對南韓本土電商產生威脅。

此外，今年韓國人使用最多的APP是即時通訊軟體KakaoTalk，其月平均用戶為4799萬人，而YouTube和搜索引擎Naver則分別以4617萬和4309萬人排在第2和第3位，不過南韓人使用時間最長的APP是YouTube，每月平均使用時間為998億分鐘，幾乎比排名第二的通訊軟體KakaoTalk的340億分鐘多出了3倍。

ET快訊
今短暫回暖！新一波冷空氣「探10度時間出爐」　跨年北東天氣差
山本由伸合約細節曝光　共有2次跳脫合約機會
快訊／合歡山下雪了！　07:30雪花覆蓋山坡
《甄嬛傳》真的有完整版　藍盈瑩說溜嘴：這條線被剪掉挺多
公寓之狼性侵「民生社區孕婦」逃亡19年　將假釋出獄
妻子偷吃前男友！　丈夫花4年「完美復仇」結局全場嗨爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超低價攻勢！陸電商APP「吸走725萬用戶」霸榜南韓　本土平台難擋

聯合國安理會通過援助加薩決議　以色列攻勢未歇

拜登簽署國防授權法案　助台強化自我防衛

美中恢復軍事對話　分析：台灣和南海仍是潛在引爆點

台男在泰國「買兇少將」殺妻兒、律師　泰警即刻救援逮人

「大鼻子情聖」男星涉性醜聞　馬克宏力挺挨轟

為「尾牙表演」逼員工練舞　知名服飾品牌爆霸凌…勞檢結果慘了

入冬最強寒流襲日本　JR北海道逾百班列車停駛

美媒曝光錄音　川普曾施壓地方官員勿認證大選結果

「聖誕老人」爬24樓送禮物　孩子們面前墜下慘死

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

北市動物園黑猩猩「重捶30下」摔死白鼻心　驚悚畫面曝光

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

大陸影帝張譯被拱跳《科目三》！　婉拒「場合不合適」網一片叫好

王少偉、許藍方同框：好朋友啦～　談小甜甜新戀情「不希望再婚」

超低價攻勢！陸電商APP「吸走725萬用戶」霸榜南韓　本土平台難擋

聯合國安理會通過援助加薩決議　以色列攻勢未歇

拜登簽署國防授權法案　助台強化自我防衛

美中恢復軍事對話　分析：台灣和南海仍是潛在引爆點

台男在泰國「買兇少將」殺妻兒、律師　泰警即刻救援逮人

「大鼻子情聖」男星涉性醜聞　馬克宏力挺挨轟

為「尾牙表演」逼員工練舞　知名服飾品牌爆霸凌…勞檢結果慘了

入冬最強寒流襲日本　JR北海道逾百班列車停駛

美媒曝光錄音　川普曾施壓地方官員勿認證大選結果

「聖誕老人」爬24樓送禮物　孩子們面前墜下慘死

今短暫回暖！新一波冷空氣「探10度時間出爐」　跨年北東天氣差　

山本由伸合約細節曝光　共有2次跳脫合約機會

快訊／合歡山下雪了！　07:30雪花覆蓋山坡

熱戀15歲女友啪啪10次　男友遭告討250萬元！結局曝光

快訊／國1北頭份段火燒車！自小客燒成火球　警消急灌救

2023網紅10大爭議一次看！　Joeman涉毒、劉芒人設翻車2次

天冷騎機車「必學超保暖穿搭」！　出現3症狀快送醫

公寓之狼性侵「民生社區孕婦」逃亡19年　將假釋出獄

說溜嘴！《甄嬛傳》真的有完整版　藍盈瑩脫口：這條線被剪掉挺多

超低價攻勢！陸電商APP「吸走725萬用戶」霸榜南韓　本土平台難擋

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

國際熱門新聞

「聖誕老人」送禮　孩子們前墜24樓亡

台男在泰國「買兇少將」殺妻兒、律師

為尾牙表演逼員工練舞　知名服飾慘了

母女戲水竟拍到　泳客遭「海獸」生吞恐怖畫面

川普曾施壓地方官員勿認證大選結果

便當被偷吃　母「瀉藥緝凶」害到女兒

挺「大鼻子情聖」男星　馬克宏挨轟

最強寒流襲　JR北海道逾百班列車停駛

馬國29歲男當街砍死舅媽！見她倒地又補5刀

拜登簽署國防授權法案　助台強化自我防衛

美中恢復軍事對話　仍有潛在引爆點

泰男「全裸挺大鵰」逛街畫面曝！

聯合國安理會通過援助加薩決議　以色列攻勢未歇

韓攝理教淫魔鄭明析「性侵21人」　重判23年

更多熱門

相關新聞

為尾牙表演逼員工練舞　知名服飾慘了

為尾牙表演逼員工練舞　知名服飾慘了

擁有超過60個服裝品牌的韓國「衣戀集團」爆發職場霸凌，韓國勞動部經專案調查後於22日宣布，衣戀旗下「衣戀世界」強迫數百名員工在尾牙表演，與逼迫員工在工作時間練舞，導致員工必須加班處理業務等行為違法，將對衣戀世界採取嚴厲措施甚至司法行動。

最強寒流襲　JR北海道逾百班列車停駛

最強寒流襲　JR北海道逾百班列車停駛

KIA全球戰略小休旅註冊車名曝

KIA全球戰略小休旅註冊車名曝

護髮乳加除毛膏！日女自衛官惡整同袍停職5日

護髮乳加除毛膏！日女自衛官惡整同袍停職5日

美軍擬重啟「二戰軍用機場」！

美軍擬重啟「二戰軍用機場」！

關鍵字：

南韓日韓要聞中國電商APP全球速賣通AliExpressTemu

讀者迴響

熱門新聞

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

高鐵女乘務員列車上心跳停止！醫師乘客救她一命

「聖誕老人」送禮　孩子們前墜24樓亡

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

7旬阿伯撞殺！22歲女師遭腦袋捲車底拖一路慘死

音樂人妻外遇摩天輪激戰　判賠60萬確定

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

天冷猝死室內比室外多　5症狀快就醫

不只發胖！冒「5警訊」＝你代謝開始變差了

米哈遊預告秒拔每日任務系統求生

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面