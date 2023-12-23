　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

猴痘連5周無本土病例！東南亞3國病例暴增　公費對象出國前快打疫苗

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署統計，國內猴痘疫情已經是連續五周沒有新增本土病例，但仍有境外移入風險。疾管署副署長羅一鈞表示，近期歲末年終屬於國人旅遊旺季，然而國際間包含泰國、越南、印尼等國病例數暴增，提醒屬於Mpox疫苗公費接種對象的民眾，出國前可以先完成疫苗接種，以降低風險。

羅一鈞表示，目前看到全球整體猴痘疫情持平或者趨緩，但泰國、越南、印尼於11月出現病例數遽增，後續疫情發展仍待觀察。至於台灣的狀況，疾管署統計，我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今年12月18日累計確診359例病例（340例本土及19例境外移入），其中357例已康復結案，2例於居家自主健康管理中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞指出，國內已經連續5周無新增本土猴痘病例，希望透過疫苗接種來保全防疫成果，且近期仍有境外移入造成本土疫情風險，加上即將來臨的聖誕及新年假期，民眾出遊、互動頻繁。

疾管署呼籲，凡近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等符合接種條件民眾，請及早完成2劑疫苗之接種，以達9成保護力及避免重症發生。

Mpox疫苗應接種兩劑，疾管署統計，截至12月18日共計完成72,234人Mpox疫苗接種服務，已完成2劑疫苗接種者為43,900人，僅接種1劑者28,334人。羅一鈞指出，相當於近4成（39.2%）尚未完成第2劑接種，僅取得部分保護力（4成至8成），希望他們來接種把保護力建立完全，目前疫苗數量相當充裕。

疾管署指出，全國共162家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下（ https://gov.tw/3SG ）查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

疾管署提醒，如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

ET快訊
G奶會計離開華爾街！　當「職業女友」1周爽賺百萬
阿本「那個人是我第一任男友」！　隔17年首公開內幕：還是好友
快訊／寒流來襲！基隆2女「心跳驟停」不治
今短暫回暖！新一波冷空氣「探10度時間出爐」　跨年北東天氣差
山本由伸合約細節曝光　共有2次跳脫合約機會
快訊／合歡山下雪了！　07:30雪花覆蓋山坡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

猴痘連5周無本土病例！東南亞3國病例暴增　公費對象出國前快打疫苗

快訊／合歡山披銀裝！上山限加掛雪鏈通行　追雪民眾樂堆「雪鴨」

獨／公司化前夕！台鐵調車爆「擦撞事件」　700型區間車破相

今短暫回暖！新一波冷空氣「探10度時間出爐」　跨年北東天氣差　

快訊／合歡山下雪了！　07:30雪花覆蓋山坡

寒流猝死！　醫示警「5類年輕人」是隱藏危險群

基本時薪調至183元！2024元旦新制懶人包　兵役恢復為一年

寒流激凍14縣市！平安夜越晚越冷　跨年天氣曝光

國家漫畫博物館開箱／小叮噹➝哆啦A夢　重現漫畫出租店回憶殺！

妻子偷吃前男友！丈夫花4年「完美復仇」　結局全場嗨爆：就是報應

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

北市動物園黑猩猩「重捶30下」摔死白鼻心　驚悚畫面曝光

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

大陸影帝張譯被拱跳《科目三》！　婉拒「場合不合適」網一片叫好

王少偉、許藍方同框：好朋友啦～　談小甜甜新戀情「不希望再婚」

猴痘連5周無本土病例！東南亞3國病例暴增　公費對象出國前快打疫苗

快訊／合歡山披銀裝！上山限加掛雪鏈通行　追雪民眾樂堆「雪鴨」

獨／公司化前夕！台鐵調車爆「擦撞事件」　700型區間車破相

今短暫回暖！新一波冷空氣「探10度時間出爐」　跨年北東天氣差　

快訊／合歡山下雪了！　07:30雪花覆蓋山坡

寒流猝死！　醫示警「5類年輕人」是隱藏危險群

基本時薪調至183元！2024元旦新制懶人包　兵役恢復為一年

寒流激凍14縣市！平安夜越晚越冷　跨年天氣曝光

國家漫畫博物館開箱／小叮噹➝哆啦A夢　重現漫畫出租店回憶殺！

妻子偷吃前男友！丈夫花4年「完美復仇」　結局全場嗨爆：就是報應

陸宣布「複審」台灣正丁醇反傾銷案　台商6%-56.1％稅率再延1年

微軟宣布2025年終止支援Windows 10　恐釀全球2.4億電腦裝置廢棄

美YTR評比2023智慧型手機！「這品牌」奪冠　年度最爛是它

周曉涵寒流現蹤華西街「穿超少」！旁邊阿伯包緊緊　網：看了都冷

道奇連簽2大魚卻痛失主力後援　米勒一年約轉投老虎

猴痘連5周無本土病例！東南亞3國病例暴增　公費對象出國前快打疫苗

快訊／合歡山披銀裝！上山限加掛雪鏈通行　追雪民眾樂堆「雪鴨」

獨／公司化前夕！台鐵調車爆「擦撞事件」　700型區間車破相

立委激戰／太陽花、「半分忠」之子、白委三腳督　組織票成勝敗關鍵

洗頭回來米克斯躺床「自己蓋好被子」入定　媽看傻：蓋的跟人一樣

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

生活熱門新聞

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

天冷猝死室內比室外多　5症狀快就醫

寒流激凍14縣市　平安夜越晚越冷

快訊／合歡山下雪了！　07:30雪花覆蓋山坡

14縣市再發低溫特報！8縣市最低6度

寒流猝死！　醫示警「5類年輕人」是隱藏危險群

全台2天59人猝死　最小死者僅出生21天

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

全身17處器官都可能發生的腫瘤！「賈伯斯病」注意10大警示徵兆

12星座「聖誕運勢一次看」！金牛逆轉衰運　水瓶抽空獨處

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

高鐵女乘務員列車上心跳停止！醫師乘客救她一命

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

「聖誕老人」送禮　孩子們前墜24樓亡

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

7旬阿伯撞殺！22歲女師遭腦袋捲車底拖一路慘死

音樂人妻外遇摩天輪激戰　判賠60萬確定

天冷猝死室內比室外多　5症狀快就醫

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

米哈遊預告秒拔每日任務系統求生

不只發胖！冒「5警訊」＝你代謝開始變差了

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面