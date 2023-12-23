猴痘連5周無本土病例！東南亞3國病例暴增　公費對象出國前快打疫苗

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署統計，國內猴痘疫情已經是連續五周沒有新增本土病例，但仍有境外移入風險。疾管署副署長羅一鈞表示，近期歲末年終屬於國人旅遊旺季，然而國際間包含泰國、越南、印尼等國病例數暴增，提醒屬於Mpox疫苗公費接種對象的民眾，出國前可以先完成疫苗接種，以降低風險。

羅一鈞表示，目前看到全球整體猴痘疫情持平或者趨緩，但泰國、越南、印尼於11月出現病例數遽增，後續疫情發展仍待觀察。至於台灣的狀況，疾管署統計，我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今年12月18日累計確診359例病例（340例本土及19例境外移入），其中357例已康復結案，2例於居家自主健康管理中。

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羅一鈞指出，國內已經連續5周無新增本土猴痘病例，希望透過疫苗接種來保全防疫成果，且近期仍有境外移入造成本土疫情風險，加上即將來臨的聖誕及新年假期，民眾出遊、互動頻繁。

疾管署呼籲，凡近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等符合接種條件民眾，請及早完成2劑疫苗之接種，以達9成保護力及避免重症發生。

Mpox疫苗應接種兩劑，疾管署統計，截至12月18日共計完成72,234人Mpox疫苗接種服務，已完成2劑疫苗接種者為43,900人，僅接種1劑者28,334人。羅一鈞指出，相當於近4成（39.2%）尚未完成第2劑接種，僅取得部分保護力（4成至8成），希望他們來接種把保護力建立完全，目前疫苗數量相當充裕。

疾管署指出，全國共162家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下（ https://gov.tw/3SG ）查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

疾管署提醒，如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。