為「尾牙表演」逼員工練舞　知名服飾品牌爆霸凌…勞檢結果慘了

▲衣戀世界強迫數百名員工在尾牙表演，遭韓國政府認定違法。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

擁有超過60個服裝品牌的韓國「衣戀集團」爆發職場霸凌，韓國勞動部經專案調查後於22日宣布，衣戀旗下「衣戀世界」強迫數百名員工在尾牙表演，與逼迫員工在工作時間練舞，導致員工必須加班處理業務等行為違法，將對衣戀世界採取嚴厲措施甚至司法行動。

綜合韓媒報導，韓國僱傭勞動部接獲衣戀世界疑似職場霸凌與騷擾後，依「一律專案調查」原則，在首爾冠岳區成立針對衣戀世界的專案勞檢組，並在實地現場調查後，確定衣戀世界強迫員工練舞與尾牙表演等行為違法。

衣戀歷年來為迎接年終，都有從集團總裁到分店員工都必須連夜打掃與熨燙衣服的慣例，但強迫員工上班練舞、集體表演，與變相加班行為已違反韓國勞動法。韓國僱傭勞動部長李正植更指，無論出於哪種原因，都不能容忍勞工被職場欺凌、基本人權遭侵犯。

此外，這是韓國僱傭勞動部今年第5次因職場霸凌與騷擾所進行的特別專案調查。去年也曾因1名30多歲員工做出極端行為案件，對其公司進行專案督導。

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