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公視小遊戲「青春網戀模擬器」被封神作　鄉民：很有教育意義欸

▲▼公視小遊戲「青春網戀模擬器」被封神作　鄉民：很有教育意義欸。（圖／翻攝青春網戀模擬器）

▲公視透過小遊戲「青春網戀模擬器」，將每天都在發生的案件公開於大眾的視野中。（圖／翻攝青春網戀模擬器）

記者鄒鎮宇／綜合報導

隨著科技網路發展，青少年網路交友的年齡層也逐漸下降，陷入交友陷阱的案件也層出不窮。對此，公視推出互動網頁「青春網戀模擬器」遊戲，讓民眾體驗孩子在網路上聊天時遇到的每種情況，並提醒該如何及時處理，被網友封為神作，「每天真實上演的事，女生真的都該玩」。

公視日前在臉書粉專「公視兒少」發文表示，普遍的交友管道包括社群媒體、線上遊戲，以及交友軟體。家長們是否覺得孩子的網路世界很陌生，會擔心對方掉入被詐騙的陷阱？

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因此，公視青少年新聞議題節目《青春發言人》製作了「青少年網路交友詐騙」專題， 推出「模擬交友軟體」的互動網頁「青春網戀模擬器」。在不同情境下，與對象聊天的每一個互動抉擇，都可能影響你的命運，一不小心就可能落入流出私密照的陷阱。

公視指出，如果你是老師、家長，邀請你先體驗，從中了解新世代網路交友的相處模式。故事中可能涉及私密影像的呈現與描述，會讓你感到不適，但這些的確是孩子現實生活中可能發生的事，「如果你覺得合適的話，可以帶著學生或孩子一起玩，過程中可以討論網路交友可能遇到的風險，及危機處理方式」。

▲▼公視小遊戲「青春網戀模擬器」被封神作　鄉民：很有教育意義欸。（圖／翻攝青春網戀模擬器）

▲許多網友被劇情、台詞震撼，認為這款小遊戲非常有教育意義。（圖／翻攝青春網戀模擬器）

遊戲經過網友遊玩、分享後迅速引起共鳴，有網友以「公視做的小遊戲太神了吧」在PTT發文表示，他本來想玩看看能不能看到女主角的裸照，沒想到真的有，且不只一張，「不得不說真的是很有教育意義的遊戲，大家可以來玩看看」。

網友看完紛紛留言，「比傑哥還猛欸」、「哇X，神作」、「公視，你做得好，你做得好啊」、「台灣遊戲業就靠公視了」、「我也選了傑森，原來他那麼渣，嗚嗚嗚」、「不要懷疑這遊戲內那些把侮辱智商把人當白痴的騙術，因為現實世界的人就是這麼蠢」、「這是可以免費玩的嗎」、「台男有這麼壞嗎」、「富有教育意味， 勸世圖加強版」。

也有人說，「雖然是給女生玩的勸世小遊戲，但給男生玩就變渣男模擬器了，笑死」、「這聊天內容好真實」、「教育性遊戲，公視有料」、「說真的現實比這遊戲可怕多了，有震撼反而是好事」、「又不是要你真的當遊戲玩，拿遊戲當題材教育而已」、「實際上真的一堆青少年中招啊，不分男女」、「小孩子真的有可能被騙啊，對性好奇又羞於啟齒，還沒足夠的閱歷」。

【青春網戀模擬器點這玩】

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