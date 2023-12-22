入冬最強寒流襲日本　JR北海道逾百班列車停駛

▲北海道大雪。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本正面臨入冬以來最強寒流，靠日本海為主地區的地區降下大雪。JR北海道公司統計，今天下午3時45分的時間點，總共有160班列車受到大雪影響而停駛。

日本放送協會（NHK）報導，受到堪比嚴冬的寒流及冬季型態氣壓分布影響，以西日本到北日本靠日本海側為主地區降雪持續增強，積雪也因此增加，預料大雪將持續至23日。

氣象廳呼籲民眾留意積雪、路面凍結等交通影響的同時，也需注意停電、雪崩等狀況。

截至今天下午4時，各地觀測到的積雪情況為北海道岩見澤市90公分、石川縣輪島市60公分、新潟縣上越市51公分、富山縣礪波市37公分、廣島縣庄原市高野地區48公分、島根縣濱田市彌榮地區15公分、鳥取縣境港市14公分。

而北海道岩見澤市從21日下午起持續降雪，截至天今天上午11時前的24小時，觀測到73公分的降雪量，創下1999年開始統計以來最高的紀錄，而市內部分電車與巴士等也因此停駛。

JR岩見澤站附近的機廠中的電車因大雪無法駛出，導致函館線的普通列車等因此停駛，JR北海道公司的職員也忙著在機廠前用除雪機剷雪。

行駛在岩見澤市的巴士也因為積雪壓縮道路寬度等影響交通安全，市內幾乎全部的巴士今日全天停駛。

JR北海道公司表示，受到大雪影響，今天下午3時45分總共有8班特級列車與152班普通列車，總共160班列車停駛。而23日上午函館線與千歲線部分列車也可能會停駛，JR北海道公司將視情況宣布行駛狀況。