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馬國29歲男「當街砍死舅媽」！見她倒地又衝上前追砍5刀

▲▼法庭,法官,法槌（圖／取自免費圖庫CC0）

▲29歲王姓男子當街砍殺42歲舅媽，被指控謀殺罪名。（示意圖／免費圖庫CC0）

記者柯振中／綜合報導

馬來西亞檳城近日發生恐怖凶殺案，42歲李姓女子帶著女兒在街上行走時，遭到29歲的王姓外甥當街砍殺，導致傷重身亡。當地檢警經過調查後，指控王嫌謀殺罪名，案件2024年3月將開庭審理。

綜合外媒報導，李女19日與女兒一同外出，在檳城北海某區的舊商店街行走，沒想到突然遭到王姓外甥從背後攻擊，當場身中2刀倒地。

李女倒地以後，王姓外甥仍舊繼續行兇，接連追砍了5刀，導致她失去生命跡象、傷重身亡。而王嫌犯案後則是試圖輕生，不過被救了回來。

案件掀起了廣泛討論，李女的丈夫吳姓男子也表示，一家人平時與外甥的關係不錯，但因為不常聯繫，不曉得為何對方會動手行兇。

吳姓男子提到，妻子十分照顧家庭，每天下班後就會回家待著，很少跑去外面，先前他的哥哥中風時，妻子也幫忙把哥哥帶回家照料，對於這起案件，因此根本不理解外甥為何犯案。

檢警認為，王姓男子的行為觸犯《刑法》302條的謀殺罪，因此以謀殺罪指控，一旦成立罪名，將可判處死刑。案件2024年3月25日將開庭審理，詳情仍待檢調釐清。

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