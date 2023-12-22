美軍擬重啟「二戰軍用機場」！　廣島長崎原子彈轟炸機起飛地

▲美軍有意重啟太平洋天寧島（Tinian Island）上一座二戰時曾使用的機場。（示意圖／路透）

文／中央社

美國太平洋空軍司令維巴赫說，美方打算重啟太平洋天寧島（Tinian Island）上一座二戰機場，以便擴大基地選項來因應任何可能與中國的衝突。

在美軍最後一批部隊1946年棄置天寧島上的北機場（North Airfield）後，當地多年來雜草叢生。維巴赫（Kenneth Wilsbach）在「日經亞洲」（Nikkei Asia）本週刊出的訪談中說，一旦清理完成，這座機場將成為一座「龐大」設施。

維巴赫說：「如果你們未來幾個月多留意，就會看到顯著進展，尤其是天寧島北機場。」美國空軍也正在天寧島中部的天寧國際機場（Tinian International Airport）增添設施。

美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）向美國有線電視新聞網（CNN）證實維巴赫的說法無誤，但不對此發布正式消息。

天寧島是美屬北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）一部分，位於夏威夷西方約6000公里處，面積約101平方公里，人口僅約3000人。

維巴赫在「日經亞洲」報導中沒提到北機場預定恢復運作的時間表。

● 天寧島在二戰發揮關鍵作用

天寧島、塞班島（Saipan）和關島（Guam）分別在美國空戰行動寫下一頁又一頁的歷史。二戰期間，對日本本土造成巨大破壞的美軍B-29「超級堡壘」轟炸機（B-29 Superfortress bombers）機隊，駐地就是在這3座島嶼。

從3座島上起飛的B-29轟炸機於1945年3月10日展開東京大轟炸，造成多達10萬人死亡、100萬人受傷。這段期間擁有2440公尺長跑道、人員達4萬的天寧島北機場，是世界最大與最忙碌的機場。

1945年8月，美軍先後在廣島、長崎投放原子彈，執行任務的B-29轟炸機也是從天寧島起飛。

● 傳奇的過去與現代用途

美國空軍2024財政年度的預算書顯示，天寧島建設計畫所需經費為7800萬美元（約新臺幣24.3億元）。

這項改造計畫是美軍「敏捷作戰部署」（Agile Combat Employment）戰略一環；一份空軍政策文件提到，這項戰略「將作戰行動從集中的實體基礎設施轉移到地點較小且分散的網絡，讓敵方規畫作戰時更棘手，供參與聯合作戰的各部隊指揮官更多選項」。

美國在太平洋的空中力量大多集中於少數大型基地，例如關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）和沖繩的嘉手納空軍基地。若空中力量過於集中，一旦這些基地遭攻擊，恐嚴重削弱美軍反擊能力。

隨中國擴大飛彈戰力，美國空軍也正尋找不同地點來分散機隊，以免輕易遭到鎖定攻擊。

美國空軍已在天寧島演練「敏捷作戰部署」概念，例如今年3月在「敏捷死神」（Agile Reaper）演習期間從島上的國際機場出動F-22匿蹤戰機。

在同一場演習期間，F-22戰機也從天寧島南方200公里遠的關島出動。

美國空軍表示，天寧島提供一個能讓美軍戰機自給自足的環境，也能由C-17運輸機運補，「具備能在高強度、戰損乃至操作受限環境下準備好執行任務的能力」。