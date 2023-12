生理期熱水袋突然爆開　女下體劇痛看「使用說明」傻：用錯好多年

▲女子常用的熱水袋突然爆開。(圖/示意圖/CFP)

英國一名女子為了舒緩生理期不適,將用了多年的熱水袋塞入牛仔褲中熱敷,沒想到熱水袋突然炸開,痛得她當場慘叫了出來,當下以為自己會死掉,送醫發現下半身嚴重燒燙傷,需要動手術植皮,無法正常走路。

來自諾福克郡迪斯(Diss)的31歲女子蘿拉(Laura Beeslee),今年8月16日時因為生理期不適,所以她把熱水倒進常用熱水袋中,沒想到塞進牛仔褲後,熱水袋突然爆開,滾燙熱水灑滿下半身。

蘿拉表示,她把熱水袋塞進褲子後約10分鐘,突然覺得腿上有一種很奇怪的感覺,低頭一看下半身竟然流出了水,痛得她發出慘叫聲,趕緊跑到浴室脫掉牛仔褲,「我以前也有睡覺時用過都沒事,那天突然就爆了」。

