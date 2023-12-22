女兒便當被偷吃！媽媽「怒加瀉藥」揪凶手　反而害慘親生孩

▲一名母親在女兒便當裡摻瀉藥，試圖找到偷吃孩子便當的人。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國一名母親發現，為小學女兒準備的午餐經常遭到偷吃，儘管多次向校方反應，卻仍沒有改善。於是，她決定「私刑教育」，在餐點裡偷摻瀉藥，試圖揪出偷吃的同學，卻反而害自己的孩子面臨停學處分。

原PO在網路論壇Reddit發文求助，想知道自己的做法是不是太過分了。她透露，女兒的午餐已經被偷吃好幾個禮拜，即使向老師甚至校長投訴，卻只換來「要更加保護好午餐」這種毫無幫助的回答，所以才會選擇展開「報復」計畫。

接下來幾天，原PO照樣替女兒帶便當，但也同時給了額外的午餐錢，並叫孩子注意哪位同學飯後一直跑廁所。果不其然，一位名叫比利（Billy，化名）的男孩總在午餐結束後直衝廁所。

令人沒想到的是，正當母女倆以為抓到惡霸時，比利卻向家長告狀，聲稱有同學故意給他吃摻瀉藥的食物，最終導致原PO女兒面臨停學命運。

此貼文一出，原PO的做法立刻引爆關於道德性、合法性與安全性的激烈爭論。一些人建議，可以向校方解釋，因為女兒便秘才會在食物裡放瀉藥，或者反問比利的母親，為什麼男孩需要吃別人的午餐。另一些人認為，根本不該承認有瀉藥，「只要告訴他們，妳不允許他吃那些東西，而且妳的女兒也因為沒東西吃而餓肚子。」

不過，許多人直指，不論男童做了什麼，原PO都不應該對孩子下藥，「妳在公開承認毒害一個孩子」、「對孩子下毒在道德上或法律上都是不被允許的」、「我不是在說，拿走妳女兒的午餐可以，給孩子下毒就不行。但正如他們教育孩子的，冤冤相報何時了。他們可以對妳提告。」