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調查：南韓人想在首爾買房置產　須不吃不喝15.2年

▲▼南韓,南韓房地產,首爾,首爾公寓（圖／路透社）

▲首都圈民眾要買房的話，要先不吃不喝存錢9.3年；想在首爾市置產，則需要不吃不喝存錢15.2年。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓國土交通部22日發布最新調查報告，首都圈民眾若想買房，要先不吃不喝存錢9.3年，普通民眾則須不吃不喝15.2年才能在首爾市置產。

韓聯社報導，這份報告是抽取南韓全境5.1萬戶家庭進行訪談調查，結果發現，去年首都圈地區有房家庭的房價收入比（Price Income Ratio，即房屋總價與家庭一年可支配所得的比值）為9.3，這代表首都圈民眾要買房的話，要先不吃不喝存錢9.3年。

儘管全南韓平均房價收入比從6.7降至6.3，但首爾市的房價收入比從2021年的14.1升至去年的15.2，換句話說，普通民眾須不吃不喝15.2年才能在首爾市購置房產；仁川的房價收入比則是從7.1升至7.7，京畿道則為8.9。

統計數據顯示，南韓去年有房家庭占比為61.3%，比2021年（60.6%）上升0.7個百分點，創下2006年開始統計以來的最高紀錄。首都圈的有房家庭占比從54.7%增至55.8%，是近14年最高。調查也指出，有89.7%的受訪者認為應該要擁有屬於自己的房產。

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