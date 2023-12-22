正妹直播「下秒竟變油膩大叔」！AI換臉超進化　手狂戳也不變形

▲網友示範最新AI變臉技術，自嘲可以從油膩大叔變成漂亮美女。（圖／翻攝TikTok@aifaceai）



記者吳美依／綜合報導

隨著人工智慧發展，AI深偽技術（Deepfake）日新月異，相關應用引發關注與爭議。TikTok帳號「aifaceai」透過影片示範，他靠著AI變臉技術瞬間化身正妹直播主，不僅兩張面孔切換自如，而且不論怎麼戳臉、撥髮，都不會發生畫面扭曲或失真的情況。

原PO在影片中表示，「現在你以為你在看一個漂亮美女的直播嗎？」、「不是的，這是一個中年油膩大叔，當然，這個大叔特別帥。」他指出，觀眾在螢幕上看到的眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴，「所有的五官，全部不是本人的，而是AI生成的。」

原PO透露，現在的AI變臉技術非常先進，不但不容易失真，還可以即時進行視訊或語音通話。雖然在這部影片中，他仍使用原本的聲音講解，但如果再開啟變聲功能、更換背景，根本就是「想去哪就去哪、想變誰就變誰」，現在適逢年底，詐騙集團也要衝業績，如果接到可疑來電或視訊，一定要認清楚眼前是不是「真人」，慎防網路詐騙案。

事實上，全球各地已經頻傳AI詐騙或爭議案例。加拿大一對夫妻接到「兒子」來電表示出車禍急需法律費用，於是趕緊透過比特幣匯款2.1萬美元（約新台幣64.3萬元），後來才知道當時聽見的熟悉嗓音不是親生孩子，而是AI合成。

21歲台裔美籍模特兒Shereen Wu在洛杉磯走秀的美麗身影被鏡頭拍下，其中一張照片被轉發到Instagram時，五官卻完全變了一個人，憤怒指控有人利用AI變造她的長相，使其看起來像個化濃妝的白人女性，非常傷人。

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