恥度無極限！日本女模穿「國王內衣」露屁股蛋搭地鐵　乘客超害羞

▲SunnyBunny穿上「國王的內衣」幾近全裸遊走東京地鐵。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本一名女模特兒兼網紅SunnyBunny經常以色彩繽紛、暴露的服裝，在超商、車站、電車車廂做出猥褻動作，且封自己和同伴為「宇宙人」，社群網站經常貼出神似外星人大膽的造型。豈料，最近她又以新造型在東京地鐵亮相，穿細絲帶綁蝴蝶結的內衣與丁字褲，後方的女乘客們見狀都嚇呆了。

根據日媒《週刊女性PRIME》，SunnyBunny本月20日在社群平台X（前稱推特）上傳影片與相片，只見一頭白色長髮的她只穿用細絲帶綁紅色蝴蝶結的胸衣與丁字褲，露出渾圓的屁股蛋和挺著豐潤的巨乳，在東京地鐵的乘車月台遊走，期間她還嘟著豐厚的嘴唇、露出嫵媚的表情，身後的其他女乘客無不露出驚訝的表情。

不過還有其他人露出靦腆的笑容，似乎對於SunnyBunny的大膽裝扮感到害羞。

有其他娛樂記者分析，影片與相片裡發現，東京地鐵千代田線和銀座線的指示標誌映入眼簾，推測SunnyBunny可能是在表參道站進行拍攝。

對於SunnyBunny的大膽裝扮，X上的網友們紛紛表示，「你確定這不是在給人找麻煩嗎」、「警察伯伯快點來看，這裡有變態」、「美翻了！這完全不違法呀」、「會感冒呦」、「等等......今天的氣溫是幾度」、「妳不冷嗎」、「好希望妳出現在我家門口」、「好漂亮的造型」、「愛上妳的屁股了」、「好恐怖」、「心情好差」。

還有網友表示，「要是男生同樣在地鐵站裡面做這種事情，早就被逮捕了吧！」

報導指出，雖然這並非SunnyBunny第一次以異常裸露的造型在公共場合上出現，但其實2017年在JR靜岡車站前廣場，就有一名女性因為僅穿著內衣，而被以涉嫌公然猥褻罪逮捕，也因此建議做出這種行為還是得搞清楚時間、地點、場合。