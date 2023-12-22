日本檢調大規模查政壇黑金　議員會館出現大量AV！能幹秘書揭內幕

▲有資深能幹秘書解讀，他推測這些A片，應該是議員或助理們在加班或下班後，深夜為了紓壓而看AV。（示意圖）

圖文／鏡週刊

日本政壇近日掀起一股不小的風波，檢調單位大規模調查政壇黑金，尤其自民黨內的安倍派及二階派成為被鎖定的重點目標。不過現在傳出一段外話，日本議員會館在這場黑金風暴期間，竟然也意外出現大量的A片，讓外人難以理解。

據日本《週刊現代》報導，有自民黨的秘書發現，上週末他前去議員會館清理雜物，卻發現垃圾回收區竟然有一大堆A片「屍體」，有很多AV封面書皮被刻意撕碎割爛，不禁在內心咆哮：「到底是誰丟的啦？」

事後《週刊現代》記者前去查訪，秘書也給他看了垃圾箱的照片，果然垃圾桶內佈滿大量被割碎的AV封面。不過有些封面依然可以認出來，於是秘書也記下一部分片名，包括有不少的巨乳系列，以便日後不時之需。該名秘書也抱怨，由於此垃圾區也是會有女性工作人員使用，因此丟棄者應該好好把這些封面都處理好，撕得碎爛，或者放入信封裡再丟棄。

另外就有資深能幹秘書解讀，他推測這些A片，應該是議員或助理們在加班或下班後，深夜為了紓壓而看AV。不過由於現在檢調開始查黑金，勢必會搜索議員會館，因此這名資深秘書推測，議員們為了怕檢調在搜索過程中查到大量A片，如此一來會重創形象，造成政治生命更大的危機，於是在檢調出手前先自行處理丟掉。

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