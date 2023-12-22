快訊／東京迪士尼接到炸彈威脅！　揚言放置多枚「高殺傷力」炸彈

▲位於日本千葉縣的東京迪士尼。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本千葉縣浦安市公所22日上午收到威脅信，發信人聲稱要在東京迪士尼度假區內放置多枚「殺傷力極高」的炸彈，目前警方已在JR舞濱車站和附近設施加強警戒。

據了解，發信人此舉是為了報復JR東日本廢止京葉線快速列車；目前警方已在東京迪士尼度假區附近的JR舞濱車站和附近設施加強警戒。

JR東日本千葉分社先前指出，從2024年3月開始，計畫取消京葉線上午與傍晚行駛的通勤快速列車與快速列車，引發大批通勤族不滿。據了解，從蘇我站搭乘通勤快速列車，僅40分鐘就能抵達東京車站；若搭一般列車，可能要花1小時左右，代表上班族每日必須多花40分鐘通勤。

蘇我站是許多通勤族到東京都內上班的車站，每天運量大約有5.8萬人，許多當地上班族得知班次將取消時，紛紛上網痛批，簡直無視千葉縣居民的需求，「這對千葉市民來說是生死問題」、「真的是太過分了！」