Pornhub母公司上繳5615萬「解決性販運調查案」　檢估數百人受害

▲Pornhub是全球知名成人娛樂網站。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國聯邦檢察官21日表示，Pornhub母公司將向美國政府支付180萬美元（約新台幣5615萬元），以解決旗下成人娛樂網站涉入的性販運調查案。檢方表示，這起案件的受害者多達數百人。

《路透社》引述起訴協議報導，位於布魯克林的檢察官辦公室，起訴了總部位於加拿大蒙特婁的Aylo Holdings（前稱MindGeek），指控該公司從旗下網站GirlsDoPorn獲得逾10萬美元（約新台幣312萬元）性交易收益，並且投入非法貨幣交易。

Aylo Holdings擁有並營運多個成人娛樂網站，包括Pornhub、YouPorn等。2019年，其中兩間旗下網站GirlsDoPorn及GirlsDoToys被爆出，創作者和營運者在加州欺騙與迫使年輕女性出演性愛影片，多名被告已被定罪。

根據起訴協議，雖然GirlsDoPorn曾提供「據稱可以證明」影片中女性知情同意的資訊，Aylo Holdings卻未進一步獨立查核。

如今，Aylo Holdings除了支付180萬美元給美國政府，還需付錢給照片被發布在平台上、尚未獲得賠償的受害者，而且只要改善相關條款，檢方就會在3年後撤銷指控，但此期間公司內部也要成立獨立督導機構。

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