赴日注意！日本簡化入境QR碼掃1次即可　東京羽田機場1月先試行

▲新規定自明年1月起，先在東京羽田機場試行。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本政府為了提升海外旅客與其他訪日者的便利性，自2024年1月起簡化機場入境手續。海外旅客只要事先在Visit Japan Web網站填好資料，接著QR Code只需掃一次即可，若無問題，海關檢查這一關只要人臉識別就能通過。新規定預計會先在東京羽田機場試行，盼未來能擴大推行至全日本機場。

NHK報導，日本今年有超過2000萬人到訪，恢復至新冠疫情前的水準，各地主要機場也出現辦理入境手續耗時較長的情況。為此，日本政府決定合併部分入境管理及海關審查程序，以縮短入境手續。

▲日本政府打算把新規定擴大推行至全境機場。（示意圖／CFP）

旅客入境日本要先在Visit Japan Web網站申報護照等資料，依據現行規定，在班機抵達日本之後，旅客在入境審查與海關檢查兩大關卡出示QR Code與護照。不過依據即將試行的新規，旅客只要在入境審查這關出示QR Code，若無問題，海關檢查只需要人臉辨識就能通過。

預計新規定將於2024年1月在東京羽田機場開始試行，接下來會進行成效分析，盼未來能擴大推行至全日本機場。

▲日本今年有超過2000萬人到訪，恢復至新冠疫情前的水準。（示意圖／CFP）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）