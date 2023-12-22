曾直播嗑藥昏迷！韓前總統全斗煥金孫出庭受審　一審判決結果出爐

▲南韓前總統全斗煥的孫子全祐院在美國時涉嫌吸毒，22日出庭一審宣判。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓已故前總統全斗煥的孫子、全在庸的次子全祐院（전우원，前譯全宇元）雖然才27歲，不過已經旅居海外長達13年，先前在美國生活時曾在直播上公然吸毒，甚至因失去意識緊急送醫，今年3月底返抵南韓後旋即遭警方以吸毒罪嫌逮捕。如今，關於吸毒嫌疑的一審判決出爐，全祐院獲判2年半徒刑。

＊全斗煥孫子的姓名漢字證實為全祐院，意為守護（祐，우）家庭（院，원）和平之人。

根據《韓聯社》，南韓首爾中央地方法院刑事合議24部今（22）日上午，針對全祐院的吸毒案開庭審理，判處涉嫌違反毒品管理法（精神藥物）的全祐院2年6個月徒刑、緩刑4年，外加保護管束3年、社會勞動120個小時、藥物治療授課80個小時、追繳266萬韓元。

▲南韓前總統全斗煥的孫子全祐院3月屢開直播。（圖／翻攝自Instagram@hope.with.jesuss）

法官考量全祐院回韓後曾主動向警方投案吸毒、且有真心悔改之意，「被告（全祐院）雖然悔過自新，但當時卻不曾意識到自己正在犯罪，甚至還因吸毒陷入幻覺、在直播中出現異常行為，無論其意圖為何，都有可能招致模仿犯罪。」

法官表示，「但考量到（被告）投案、配合調查且有反省之意，加上其對周遭親友發誓不會再碰毒、恢復人際關係，（本庭）考量該如何判刑，最終決定判處其緩刑，給予其在國家監督下恢復健康社會生活的機會。」

對於法官提問是否悔改、反省，全祐院在法庭上則回應，「雖然我在海外生活長達13年，但我卻沒有恪守身為韓國人的本份，明知吸毒行為違法，卻還是失去判斷能力、濫用藥物。我深刻體悟到，吸毒行為無論何種理由都無法被正當化，且吸毒後所做出的行動會害身邊許多人受傷。」

▲▼全祐院疑似在直播鏡頭前嗑藥吸毒，最後醜態百出、倒地昏厥。（圖／翻攝自YouTube）

現場有記者提問，對於最近掀起熱烈討論、翻拍自其祖父全斗煥發動軍事政變的電影《首爾之春》有無任何想法時，全祐院則是不發一語、快步走出法庭。

報導指出，全祐院從去年11月至今年3月在美國涉嫌吸食MDMA（搖頭丸）、LSD（麥角二乙胺，俗稱搖腳丸）、K他命、大麻等4種毒品，今年9月被檢方不拘留起訴。

據悉，全祐院今年3月13日在Instagram、YouTube等社群或影音平台，向外界爆料祖父全斗煥「家財萬貫」的真相，包括位於首爾市西大門區延禧洞老家的金庫位置，稱祖父全斗煥為屠夫，然而不久後卻在直播上公然吸毒、失態，甚至還因昏迷被緊急送醫，返回南韓後於3月31日前往光州五一八罹難者的墓地向罹難者與家屬致歉，還親自用外套擦拭墓碑灰塵。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸毒有害健康！