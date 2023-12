數百隻絕美「大西洋海神」詭異沖上岸！　專家提醒：千萬別摸

▲擁有「大西洋海神」之稱的「藍龍海蛞蝓」。(圖/翻攝自IG/sri_vat_san)



記者張方瑀/綜合報導

印度西南部清奈縣近來遭暴雨襲擊,引發嚴重洪水,進而導致大量工業石油外洩流入海,結果當地民眾發現,海岸邊出現大量擁有「大西洋海神」之稱的「藍龍海蛞蝓」超稀有神話級生物,還有外型如藍色鈕扣的「錢幣水母」。政府相關部門也指出,藍龍海蛞蝓和錢幣水母都有毒素,民眾千萬不可隨意觸摸。

▲▼擁有「大西洋海神」之稱的「藍龍海蛞蝓」。(圖/翻攝自IG/sri_vat_san)



根據印度《獨立報》報導,清奈縣(Chennai)沙灘近日出現數百隻被沖上岸的藍龍海蛞蝓(Blue Sea Dragon)與被稱作「藍鈕扣」(Blue Buttons)的錢幣水母。住在當地的環保主義基金會成員斯里瓦桑(Srivatsan Ramkumar)表示,「雖然大部分都死了,但還是有一些還活著。」

藍龍海蛞蝓與錢幣水母生活在深海之中,平常幾乎不可能在海灘上看見,但近來印度南部遭受暴雨襲擊,引發嚴重洪水,導致清奈有大規模的石油外洩至海中;不過,目前不清楚兩者是否有關聯。

當地森林部門警告,藍龍海蛞蝓與錢幣水母都具有神經毒素,民眾若目擊千萬不可觸摸,雖然毒素不會致命,但仍會引發皮膚紅腫疼痛。「在氣旋擾動之後,可能會造成海床沖刷,但要在清奈海邊看到藍龍海蛞蝓非常不容易,民眾請千萬不要觸摸。」

藍龍海蛞蝓主要分布在澳洲溫帶水域、南非沿海地區及歐洲,顏色鮮豔,看起來就像有6個藍色翅膀的龍,以浮游生物為食,包括有毒的僧帽水母(又稱葡萄牙戰艦水母),能把水母刺細胞吸收轉移至身體兩側的翼狀附屬器官尖端,以防禦捕食。

錢幣水母是生存在熱帶、亞熱帶的表層漂浮性物種,錢幣水母雖然有水母之名,但其實是由許多水螅蟲個體聚合而成,而中間的白色鈣質,是用來幫助其漂浮的硬圓骨片。

Touch me not: Pretty looking Blue Dragons, a kind of sea slug, pack a powerful sting and slightly venomous. They are spotted in Besant Nagar beach for past few days and now in Kovalam. Guys, just be careful.



⁦@NewIndianXpress⁩ pic.twitter.com/9iOKGTDP8B