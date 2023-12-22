數百隻絕美「大西洋海神」詭異沖上岸！　專家提醒：千萬別摸

▲擁有「大西洋海神」之稱的「藍龍海蛞蝓」。（圖／翻攝自IG／sri_vat_san）



記者張方瑀／綜合報導

印度西南部清奈縣近來遭暴雨襲擊，引發嚴重洪水，進而導致大量工業石油外洩流入海，結果當地民眾發現，海岸邊出現大量擁有「大西洋海神」之稱的「藍龍海蛞蝓」超稀有神話級生物，還有外型如藍色鈕扣的「錢幣水母」。政府相關部門也指出，藍龍海蛞蝓和錢幣水母都有毒素，民眾千萬不可隨意觸摸。

▲▼擁有「大西洋海神」之稱的「藍龍海蛞蝓」。（圖／翻攝自IG／sri_vat_san）



根據印度《獨立報》報導，清奈縣（Chennai）沙灘近日出現數百隻被沖上岸的藍龍海蛞蝓（Blue Sea Dragon）與被稱作「藍鈕扣」（Blue Buttons）的錢幣水母。住在當地的環保主義基金會成員斯里瓦桑（Srivatsan Ramkumar）表示，「雖然大部分都死了，但還是有一些還活著。」

藍龍海蛞蝓與錢幣水母生活在深海之中，平常幾乎不可能在海灘上看見，但近來印度南部遭受暴雨襲擊，引發嚴重洪水，導致清奈有大規模的石油外洩至海中；不過，目前不清楚兩者是否有關聯。

當地森林部門警告，藍龍海蛞蝓與錢幣水母都具有神經毒素，民眾若目擊千萬不可觸摸，雖然毒素不會致命，但仍會引發皮膚紅腫疼痛。「在氣旋擾動之後，可能會造成海床沖刷，但要在清奈海邊看到藍龍海蛞蝓非常不容易，民眾請千萬不要觸摸。」

藍龍海蛞蝓主要分布在澳洲溫帶水域、南非沿海地區及歐洲，顏色鮮豔，看起來就像有6個藍色翅膀的龍，以浮游生物為食，包括有毒的僧帽水母（又稱葡萄牙戰艦水母），能把水母刺細胞吸收轉移至身體兩側的翼狀附屬器官尖端，以防禦捕食。

錢幣水母是生存在熱帶、亞熱帶的表層漂浮性物種，錢幣水母雖然有水母之名，但其實是由許多水螅蟲個體聚合而成，而中間的白色鈣質，是用來幫助其漂浮的硬圓骨片。