聲稱彌賽亞在世！韓攝理教淫魔鄭明析「性侵21人」　一審重判23年

▲「攝理教」教主鄭明析被指控性侵多名女教徒。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析曾因性侵多名女信徒而入獄10年，豈料2018年2月出獄後依舊死性不改，洗腦信徒自己是「彌賽亞」、性侵多名國內外女信徒，受害者不計其數，其淫行被Netflix拍攝成紀錄片《以神之名：信仰的背叛》。今（22）日，一審法院判處鄭明析23年重刑，法官痛批其企圖以宗教力量隻手遮天。

根據《韓聯社》，先前檢察官曾就鄭明析的犯行向法官求處30年重刑，如今大田地方法院刑事12部（部長法官為羅相勳）22日下午在一審針對涉嫌多起性侵害、性騷擾的鄭明析進行審判，判處鄭明析有期徒刑23年、配戴電子腳鐐監控行蹤15年、10年內不得在兒童與青少年相關場所就業、須接受120個小時性暴力防治課程。

法官指出，鄭明析利用對方在宗教上的弱勢，長期以來經常對多數女信徒犯下性暴力，有計畫性地濫用女信徒身心障礙上的缺失來滿足其淫慾，且事後向偵察機關與法院否認其犯行，對受害者們造成二次傷害，不僅透過多數證人作偽證妨礙偵查，甚至還企圖「隻手遮天」、否認錄音檔的內容，且還對受害者人身攻擊、反控誣告。

報導指出，鄭明析坐牢10年後於2018年2月出獄，沒想到2018年3月至2021年8月，在位於忠清南道錦山郡月明洞的住處和修道院，性侵來自香港的29歲女信徒葉萱（韓文名鄭秀晶）高達23次，還性侵現年30歲的澳洲女信徒艾咪（Amy）和其他韓國女信徒，且洗腦信徒，聲稱自己是彌賽亞、耶穌再臨。

▲▼葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

鄭明析企圖隻手遮天、甚至反控舉發他性侵害的外籍女信徒誣告罪，在法庭上又辯稱葉萱當作證據提交的錄音檔案是偽造的。法官指出，葉萱提交的錄音檔並沒有刻意剪接或人為編輯的痕跡，加上女信徒們的說法高度一致且吻合，而鄭明析則無法清楚指出他認為被「偽造」的部份。

截至目前為止，指控鄭明析性侵、性騷的女信徒們共為21人，其中還包括未成年人。

一審判決結果出爐後，鄭明析的信徒們痛哭失聲、強烈抗議。JMS教人協議會在法院門口辦記者會，「這場判決並不公正，鄭明析牧師受到輿論的審判！Netflix紀錄片所出現的人聲，刻意放進女生的呻吟聲、捏造字幕，我們直到真相大白前，不會停止抗議。」

另外，鄭明析在攝理教內的共犯，包括攝理教「第二把交椅」金智宣（音譯，又稱鄭祖恩）、民怨局長金某等4名女性幹部最近在一審各自被判處1年6個月至7年徒刑。其中，金智宣涉嫌將睡衣交給葉萱，要求葉萱去睡在鄭明析身旁；至於民怨局長金某則對指控遭到性侵害的葉萱表示，「那是上帝的恩寵」，還將葉萱抓回修練院、任鄭明析繼續姦淫。