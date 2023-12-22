　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聲稱彌賽亞在世！韓攝理教淫魔鄭明析「性侵21人」　一審重判23年

▲「攝理教」教主鄭明析被指控性侵多名女教徒。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）

▲「攝理教」教主鄭明析被指控性侵多名女教徒。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析曾因性侵多名女信徒而入獄10年，豈料2018年2月出獄後依舊死性不改，洗腦信徒自己是「彌賽亞」、性侵多名國內外女信徒，受害者不計其數，其淫行被Netflix拍攝成紀錄片《以神之名：信仰的背叛》。今（22）日，一審法院判處鄭明析23年重刑，法官痛批其企圖以宗教力量隻手遮天。

根據《韓聯社》，先前檢察官曾就鄭明析的犯行向法官求處30年重刑，如今大田地方法院刑事12部（部長法官為羅相勳）22日下午在一審針對涉嫌多起性侵害、性騷擾的鄭明析進行審判，判處鄭明析有期徒刑23年、配戴電子腳鐐監控行蹤15年、10年內不得在兒童與青少年相關場所就業、須接受120個小時性暴力防治課程。

法官指出，鄭明析利用對方在宗教上的弱勢，長期以來經常對多數女信徒犯下性暴力，有計畫性地濫用女信徒身心障礙上的缺失來滿足其淫慾，且事後向偵察機關與法院否認其犯行，對受害者們造成二次傷害，不僅透過多數證人作偽證妨礙偵查，甚至還企圖「隻手遮天」、否認錄音檔的內容，且還對受害者人身攻擊、反控誣告。

報導指出，鄭明析坐牢10年後於2018年2月出獄，沒想到2018年3月至2021年8月，在位於忠清南道錦山郡月明洞的住處和修道院，性侵來自香港的29歲女信徒葉萱（韓文名鄭秀晶）高達23次，還性侵現年30歲的澳洲女信徒艾咪（Amy）和其他韓國女信徒，且洗腦信徒，聲稱自己是彌賽亞、耶穌再臨。

▲葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

▲▼葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

▲葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

鄭明析企圖隻手遮天、甚至反控舉發他性侵害的外籍女信徒誣告罪，在法庭上又辯稱葉萱當作證據提交的錄音檔案是偽造的。法官指出，葉萱提交的錄音檔並沒有刻意剪接或人為編輯的痕跡，加上女信徒們的說法高度一致且吻合，而鄭明析則無法清楚指出他認為被「偽造」的部份。

截至目前為止，指控鄭明析性侵、性騷的女信徒們共為21人，其中還包括未成年人。

一審判決結果出爐後，鄭明析的信徒們痛哭失聲、強烈抗議。JMS教人協議會在法院門口辦記者會，「這場判決並不公正，鄭明析牧師受到輿論的審判！Netflix紀錄片所出現的人聲，刻意放進女生的呻吟聲、捏造字幕，我們直到真相大白前，不會停止抗議。」

另外，鄭明析在攝理教內的共犯，包括攝理教「第二把交椅」金智宣（音譯，又稱鄭祖恩）、民怨局長金某等4名女性幹部最近在一審各自被判處1年6個月至7年徒刑。其中，金智宣涉嫌將睡衣交給葉萱，要求葉萱去睡在鄭明析身旁；至於民怨局長金某則對指控遭到性侵害的葉萱表示，「那是上帝的恩寵」，還將葉萱抓回修練院、任鄭明析繼續姦淫。

ET快訊
受中共指示8次公布假民調！　記者遭收押
八點檔男星今娶小11歲妻　婚禮「前女友桌」備3桌
快訊／趙少康、蕭美琴、吳欣盈抵達　唯一副總統政見會1900登
林韋君被爆「秘戀米其林主廚」　鬆口認感情狀態
快訊／放學回家從樓頂墜落！國二生全身骨折亡…爸衝急診室心碎
獨／前甜心議員涉詐助理費不認罪　自爆：我是不喜歡碰錢的人
安全索沒斷！邱國正打臉海軍少將　曝海虎艦搶修浮標「脫勾落水」
明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

剛生孩子就被丈夫要求親子鑑定　女用結果證明清白仍遭婆婆狠酸

放久會變黏！橡皮筋製作過程大公開　吸80萬網友按讚觀看

女兒便當被偷吃！媽媽「怒加瀉藥」揪凶手　反而害慘親生孩

護髮乳「偷加除毛膏」！　日女自衛官惡整同袍被停職5日

聲稱彌賽亞在世！韓攝理教淫魔鄭明析「性侵21人」　一審重判23年

生理期熱水袋突然爆開　女下體劇痛看「使用說明」傻：用錯好多年

13歲少女聖誕願望清單「全是名牌貨」　43樣要價12萬元

美軍擬重啟「二戰軍用機場」！　廣島長崎原子彈轟炸機起飛地

北韓新蓋1座核反應爐　國際原子能總署「推測已啟用」提煉核武材料

調查：南韓人想在首爾買房置產　須不吃不喝15.2年

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

教授回憶國中事蹟　自製噴霧器險些出糗

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

伍佰演唱會被要求「加班」！　現場開唱「新歌」：我要下班XD

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

剛生孩子就被丈夫要求親子鑑定　女用結果證明清白仍遭婆婆狠酸

放久會變黏！橡皮筋製作過程大公開　吸80萬網友按讚觀看

女兒便當被偷吃！媽媽「怒加瀉藥」揪凶手　反而害慘親生孩

護髮乳「偷加除毛膏」！　日女自衛官惡整同袍被停職5日

聲稱彌賽亞在世！韓攝理教淫魔鄭明析「性侵21人」　一審重判23年

生理期熱水袋突然爆開　女下體劇痛看「使用說明」傻：用錯好多年

13歲少女聖誕願望清單「全是名牌貨」　43樣要價12萬元

美軍擬重啟「二戰軍用機場」！　廣島長崎原子彈轟炸機起飛地

北韓新蓋1座核反應爐　國際原子能總署「推測已啟用」提煉核武材料

調查：南韓人想在首爾買房置產　須不吃不喝15.2年

張鈞甯同框高顏值表弟逛Molteni＆C　曝禁忌「別在床上吃東西」

受中共指示8次公布假民調！　《指傳媒》記者觸犯反滲透法遭收押

范少勳得金馬⋯爸卻說「借我2000元」　父子因女兒破冰：難得看他笑

氣溫10度！2023桃園國際半程馬拉松12／23登場　2841名跑者參賽

蔡英文赴南投助攻蔡銘軒　疾呼國會過半讓賴蕭配好好做事

可成科技捐贈裝備「挺消防」　提升台南市消防救災能量

中環賣逾6千張陽明　賺6281.5萬元

活塞25連敗逼近聯盟紀錄　主帥威廉斯：責任我來扛

企業贊助破億奪「體育推手」　負責人盼舉辦職業桌球賽

從股票到ETF到底該投資哪一個？　帶你用風險承受度了解自己

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

國際熱門新聞

母女戲水竟拍到　泳客遭「海獸」生吞恐怖畫面

新娘算紅包錢　新郎突低頭倒下亡

快訊／捷克14死槍擊　24歲大學生槍手被擊斃

捷克校園傳槍響　至少15死24傷

日本簡化入境手續　東京羽田機場1月試行

快訊／東京迪士尼接到炸彈威脅

18歲學生被冤殺人　目擊證人竟是盲人

恥度無限！日女模穿「國王內衣」全裸搭地鐵

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

21歲男斷頭慘死　峇里島恐怖車禍

首爾-15℃上班族崩潰　日暴雪恐交通大亂

日入冬最強寒流　合掌村成銀白色仙境

寒流發威睡覺包緊緊？專家：再冷都該裸睡

法國記者評蔡英文：領導方式值得西方借鏡

更多熱門

相關新聞

護髮乳加除毛膏！日女自衛官惡整同袍停職5日

護髮乳加除毛膏！日女自衛官惡整同袍停職5日

日本陸上自衛隊一名30多歲女性自衛官因在同袍的護髮乳中偷偷摻入除毛膏，因此被祭出5天停職處分。此外，當時為女自衛官與被害人直屬上司的陸尉也因為沒有向上級通報該起惡作劇行為，而被祭出警告處分。

美軍擬重啟「二戰軍用機場」！

美軍擬重啟「二戰軍用機場」！

北韓新蓋一座核反應爐　IAEA觀察：已經啟用

北韓新蓋一座核反應爐　IAEA觀察：已經啟用

南韓人在首爾買房　須不吃不喝15.2年

南韓人在首爾買房　須不吃不喝15.2年

恥度無限！日女模穿「國王內衣」全裸搭地鐵

恥度無限！日女模穿「國王內衣」全裸搭地鐵

關鍵字：

日韓要聞南韓攝理教鄭明析葉萱

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

硬漢演員拒跳《科目三》全場歡呼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面