　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前男友父和祖母吃完蛋糕「12小時暴斃」　女律師被捕：我是無辜的

前男友父和祖母吃毒蛋糕「12小時暴斃」　女律師被捕：我是無辜的。（圖／翻攝自臉書）

▲女子被控下毒殺害前男友父親與祖母。（圖／翻攝自臉書）

記者李振慧／綜合報導

巴西31歲女律師阿曼達(Amanda Partata Martoza)被控在蛋糕中下毒，殺害前男友58歲父親阿爾維斯(Leonardo Pereira Alves)與86歲祖母盧齊亞(Luzia Alves)，2人吃下蛋糕沒多久就開始嘔吐、胃痛，送醫幾小時後不治身亡。

31歲女子阿曼達，17日在戈亞尼亞市(Goiania)當地熱門甜點店買了蛋糕、葡萄汁、起司麵包和餅乾等點心，帶去與受害者相約的早餐聚會中，沒想到前男友父親與祖母吃下蛋糕約3小時後，2人出現食物中毒症狀，送醫幾小時後就身亡。

前男友父和祖母吃毒蛋糕「12小時暴斃」　女律師被捕：我是無辜的。（圖／翻攝自臉書）

▲2名受害者吃下蛋糕後3小時就出現症狀，12小時內身亡。（圖／翻攝自臉書）

阿爾維斯女兒表示，父親當天出現腹瀉、嘔吐與腹部劇痛等症狀，「他連續嘔吐好幾個小時，所以緊急就醫，當我被通知他的情況時已經出現嚴重併發症，最後搶救無效身亡，從他出現症狀到死亡，中間只相隔12小時」。

警方一開始認為事件可能是單純的食物中毒事件，後來懷疑阿曼達可能在食物中下毒，因為她是該聚會中唯一沒有生病的人，且該甜點店也沒有傳出其他顧客有食物中毒症狀，有問題的餐點中也沒有找到對人體有害細菌，20日晚間以謀殺罪嫌將阿曼達逮捕。

阿曼達被捕時委屈表示，自己是清白的，「我絕對沒有那樣做，我什麼都沒做」。當地媒體指出，阿曼達與前男友約交往1個月左右，2人在6月、7月時分手，分手後阿曼達在網路上以多個假帳號與打電話持續騷擾前男友，在多達10支電話都被前男友封鎖後，便時常拜訪前男友家人，還聲稱懷孕。案件正在調查中。

ET快訊
北市動物園黑猩猩「重捶30下」　白鼻心當場慘死
快訊／山本由伸去道奇合體大谷翔平！　簽下12年101億元破紀
女吊掛行李架！不聽勸還罵列車長　台鐵報警拒載
冷天送醫「多非遊民」！　醫曝待室內1因素更危險
日網友見椅子「1設計」驚呼天才！　網曝台灣早就有
LIVE／馮迪索遭告性侵！誇張情節曝光　iPhone一折人潮
冷到聖誕節！　跨年天氣出爐「2地雨中倒數」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網瘋傳「聖誕節送這禮物就分手」　女真的遇到崩潰：一周後就分

交往2年才發現男友是女人　女崩潰「多次被不明物性侵」判刑10年

粉絲外流私密片　女網紅被捕喊冤「只和160人分享」：我是受害者

想喝茶要等10分鐘　印度男因「泡茶太慢」劍砍15刀斬首妻子

女大生莫名生病送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病：裡面都是黴

死亡至少5天！男把妻屍體放到腐爛　警進門發現「2寵物犬啃左腳」

聖誕節別再送這些！　女分享老師最不想收到禮物TOP3：家裡好多

火燒「女友9歲兒」狂喊要驅魔！　美男當場被警察擊斃

曾直播嗑藥昏迷！韓前總統全斗煥金孫出庭受審　一審判決結果出爐

英男遭小20歲女友「下藥近1年」說話困難、流口水　慘被騙走積蓄

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

火燒「女友9歲兒」狂喊要驅魔！　美男當場被警察擊斃

曾直播嗑藥昏迷！韓前總統全斗煥金孫出庭受審　一審判決結果出爐

英男遭小20歲女友「下藥近1年」說話困難、流口水　慘被騙走積蓄

3好友鐵軌旁自拍　女開心比讚「下秒就被火車撞」驚險畫面曝

機艙竊案機率高！7招防偷一次看　隨身行李「這樣放」最保險

前男友父和祖母吃完蛋糕「12小時暴斃」　女律師被捕：我是無辜的

兒子3天沒出房門！「鄰居聞屍臭」上門　母才知伴屍生活

捷克槍手成績優異！合法擁多槍殺父濫射奪命　疑與雙屍案有關

最強寒流極凍！濟州島大雪＋強風「機場癱瘓」　班機停飛乘客枯等

捷克槍擊14死！他果斷反鎖教室　隔門一聽驚覺「槍手在門外」

曾替澎恰恰處理2.4億債務！百億賭王「被請走聊天」　可能原因曝

恭喜！霸氣樂團主唱于浩威兒子誕生　寶寶頭好壯壯3234克

金鐘男配「GG斷過」首公開承認！愛愛姿勢太怪…馬力歐：沒有了 後遺症曝

自稱國家代表隊！莒光號行李架吊單槓　「鐵道猴子」惡搞畫面曝光

男意圖跳海輕生！金山警鬼門關前救回　生命線協會致函感謝

搶攻南部選票！侯友宜23日再赴高雄掃街　首度合體AI科技專家

北市動物園黑猩猩「重捶30下」摔死白鼻心　驚悚畫面曝光

快訊／車頭凹陷畫面曝！台南2車路口對撞　1人斷腿夾困獲救

全捐了！柯文哲被爆農地爭議　違規收租120萬全捐竹市社會局

兒虐受害家長連署「托嬰監管雲」被藍委卡預算　淚訴：沒想到會被擋

國際熱門新聞

新娘算紅包錢　新郎突低頭倒下亡

快訊／捷克14死槍擊　24歲大學生槍手被擊斃

捷克校園傳槍響　至少15死24傷

18歲學生被冤殺人　目擊證人竟是盲人

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

21歲男斷頭慘死　峇里島恐怖車禍

首爾-15℃上班族崩潰　日暴雪恐交通大亂

日入冬最強寒流　合掌村成銀白色仙境

寒流發威睡覺包緊緊？專家：再冷都該裸睡

法國記者評蔡英文：領導方式值得西方借鏡

五角大廈：售台F-16戰機　持續研究努力加快

哈瑪斯證實：加薩邊界關卡首長遭殺害

鼻腔大量鼻涕還飄惡臭！他一檢查驚見「百條活蛆」

菲中關係緊張　小馬可仕誓言不屈服脅迫

更多熱門

相關新聞

剪斷男友命根　狠女判刑5年定讞

剪斷男友命根　狠女判刑5年定讞

彰化縣一名越南籍女華僑，因懷疑黃姓同居男友與人曖昧，竟在黃男的泡麵中，加入5顆安眠藥，迷昏黃男後，再持料理大剪刀將其生殖器剪下剩1.5公分，丟進馬桶沖掉，隨後再前往警局自首。最高法院審理後，將女子判刑5年定讞。

豪宅男女雙屍　他求婚被拒斃了女友

豪宅男女雙屍　他求婚被拒斃了女友

網瘋傳「聖誕節送這物」就分手　女真的遇到崩潰

網瘋傳「聖誕節送這物」就分手　女真的遇到崩潰

揚言PO裸照逼談判　開車撞她再輾

揚言PO裸照逼談判　開車撞她再輾

汪被前男友帶走　隔天自己跑回來

汪被前男友帶走　隔天自己跑回來

關鍵字：

女律師前男友恐怖情人分手毒蛋糕Amanda Partata Martoza巴西

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜！1部位最多人忽略

即／傳剛改完車試車！騎士撞左轉自小客　倒地傷重亡

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面